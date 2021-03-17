英國計劃建立新反恐中心 大幅提升打擊恐怖分子能力

英國周二(16日)表示，將建立一個新的反恐行動中心，以匯集警察，間諜機構，政府官員和司法系統中的人員來打撃恐怖份子在英國的威脅，以及提高英國對恐襲事件的反應速度。

【天價租金】山頂超豪洋房種植道11號135萬租出 料創全港最貴租金 一個月租金夠買將軍澳車位 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

英國政府在其《英國公布安全、國防、發展以及外交政策綜合評論報告》中列出脫歐後的政策重點，並表示，英國正面臨重大威脅，威脅主要來自伊斯蘭恐怖主義及極右翼份子，遠距離的英國左派和無政府主義者亦帶來少量的威脅。報告又指，北愛爾蘭好戰分子仍然具威脅性，他們希望破壞1998年建立的英國省和平協議。

東盟舉行首次夥伴會議 討論後疫情時代的復蘇 【下一頁】

政府評論報告稱，在未來十年中，恐怖主義將仍然是主要威脅，出現恐襲的原因更加廣泛，而其手段也不斷改變。報告還警告，不良的治理和混亂，特別是在一些非洲和中東國家，將會為極端主義的團體提供空間發展，而部分國家對恐怖主義的支持和使用的可能性將增加。報告又指出到2030年，恐怖組織很可能會發起CBRN（化學，生物，放射或核）襲擊。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂