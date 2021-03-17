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【低水筍盤】港島區仲有平過「5球」私樓 細價上車盤458萬元沽出 行去港鐵站都係10分鐘

股樓投資 14:56 2021/03/17

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踏入3月份，樓市持續熾熱，買家入市速度加快，細價盤更成追捧對象，其中樓價低於500萬元的私樓更是買一間少一間，原來港島區仍有樓價「4字頭」的選擇，一個實用面積309平方呎的單位日前以458萬元沽出。

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美聯物業營業經理陳俊傑表示，樓市持續暢旺，細價盤更備受追捧，當中港島柴灣區亦有低於500萬元選擇。位於柴灣的雅麗閣剛錄得成交，單位為高層E室，實用面積約309平方呎。原業主叫價約460萬元，輕微議價後以458萬元成交，折合實用呎價約14,822元。買家為外區客，並物色細銀碼物業，見上述單位銀碼合預算，故入市作自用。

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原業主於2008年8月以約110萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約348萬元，物業升值約316％。

位於柴灣道392號的雅麗閣，樓齡約43年，鄰近柴灣泳池一帶，該處住宅群設有多幢單幢私樓，屬區內上車之選。雅麗閣設有160個單位，實用面積由309至364平方呎，單位原則為1房，業主不將單位間為2房。由物業步行至港鐵柴灣站需時約10分鐘，也設有多條巴士綫，交通尚算便利。

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據美聯物業的網上放盤資訊，現時雅麗閣仍有兩個放盤，其中實用面積309平方呎的中層J室，叫價488萬元。

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記者：陳詠妍

樓價 放盤 上車盤 港鐵 柴灣 雅麗閣

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