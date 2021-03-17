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日本擬撥5,000億日圓 救濟低收入家庭

環球政經 14:59 2021/03/17

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日本首相菅義偉於當地時間周二(16日)在會議上宣布，下周前將撥款5,000億日圓(356億港元)，救濟於新冠疫情下有需要的低收入家庭，協助他們渡過難關。

東盟舉行首次夥伴會議 討論後疫情時代的復蘇：【下一頁

失業率升至7.2% 自04年以來最高：【下一頁

他指將會向每個單親或低收入育兒家庭，提供5萬日圓(約3,650港元)援助金額，若單親父母願意參與就業培訓，則可獲每月10萬日圓(約7,121港元)的課程資助，以及用於租屋的每月4萬日圓(約2,800港元)上限免息貸款。

此外，是次撥款計劃還會擴大針對就業困難和非正規工人的職業培訓，並由4月起提供緊急小額貸款服務；同時亦會撥款60億日圓(約4.3億港元)給予兒童食堂和食物銀行。日本當局也會推出針對救濟文化娛樂場所和餐飲服務業的經濟支援措施。

 

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責任編輯：潘曉豐

日本 菅義偉 疫情 就業 失業

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