【美股分析】效仿契媽買股　呢隻ETF年內賺33%　回報大幅跑贏ARKK

方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood旗下一系列ETF，專注投資於「顛覆型創新（Disruptive Innovation）」的新興科技公司。去年基金戰績彪炳，公司管理資金規模自去年年初的36億美元不斷擴大，一度突破600億美元。

其旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）成功押中特斯拉 (TSLA)、Square(SQ)、Roku(ROKU) 等高增長股，5年年度化回報超過49%，年內吸金近72億美元，可謂炙手可熱。見及如何，其他同業亦紛紛推出與ARKK類似的產品（見下圖），以捕捉顛覆型創新浪潮。

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惟近期美債息飆升觸發科技股調整，ARKK年內回報已經縮至1.2%，另外一隻與ARKK投資策略相似的Direxion Moonshot Innovators ETF（MOON），卻並未受到太大影響，年內回報依然高達33.44%，不僅跑贏大市，更遠遠領先ARKK。

與ARKK主動式管理不同的是，MOON採取被動式管理，以S&P Kensho Moonshot Index作為基準指標，指數納入50家仍處於早期創新階段的公司，涵蓋了智能交通、清潔能源等多個主題，指數公司每半年會視情況進行調整成分股。

MOON首五大持倉如下：

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編輯：李勝男