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【收息股大行報告】港燈受惠碳中和概念兼債務成本降　花旗調升評級籲「買入」

股市 14:19 2021/03/17

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不少券商上調港燈目標價，花旗更將港燈評級調高至「買入」。（陳國峰攝）

港燈電力投資 （02638） 去年純利增長17%，券商認為，低息環境下，港燈的債務成本下降，加上政府的低碳政策，意味港燈未來會有更多投資機會，不少券商上調港燈目標價，花旗更將港燈評級調高至「買入」。

美國十年期債息早前急升，瑞信指，現時港燈息率較美息溢價約253點子，低於歷史平均的347點子，以現價股息率4.1厘計，港燈現值處於合理水平。瑞信對港燈維持「中性」評級，目標價8元，公用股中偏好股息率較高的長建 （01038） 及電能 （00006）

港燈去年派息維持不變，詳看港燈業績【下一頁】

花旗以三大理由看好港燈：（1）利息成本較預期為低，且已提早為去年底到期的債務進行再融資；（2）市場正經歷增長股，輪動至價值股；（3）政府希望達成2050年碳中和的目標，意味港燈未來有更多投資機會。

「雖然港燈去年淨債務增加4.3%至449億元，但融資成本減少3.3%。」花旗預期，港燈2021至2022年純利增長6%至7%，主要受低利息成本帶動，因此調高港燈目標價1.1%至8.8元。

中電早前出售澳洲燃氣廠Iona，詳見【下一頁】

滙證同意，低息環境下，港燈現有債務成本及再融資成本將有正面影響，由於港燈今年沒有債務需要進行再融資，意味近期美債息上升，不會對港燈有影響。滙證調高港燈目標價2.4%至8.4元。

相關文章：【收息股】大和：煤氣8月有機會加煤氣費　明年有望恢復「十送一」紅股政策

 

編輯：陳韻妍
 

港股 大行報告 港燈－SS（02638） 純利 公用股 目標價 港燈 花旗銀行 收息股

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