【美女變野獸？】日「美女鐵騎士」真身原來係大叔

「睇相就公主，睇樣就……」不時聽聞有人為了更「上鏡」而修圖，惟一不小心太重手更會修到「空間扭曲」，鬧出不少笑話。日本最近就發生「照騙」事件，更登上Twitter熱搜榜。日本一名網名「宗谷の蒼氷」的電單車少女長相甜美，而電單車界又少見年輕女性，所以「宗谷の蒼氷」在網上亦有一定人氣。不過她近日因為上傳了一張「穿幫」照片惹來懷疑，隨後日本綜藝節目找到本尊，赫然發現「美少女」原來是一位 50 歲大叔，令到不少網民大感崩潰！

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早前「宗谷の蒼氷」如常在網上上載相片，不過相中電單車的倒後鏡上，卻不見美少女身影，反而更像大叔。之後有觀眾委託日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》，希望查出「宗谷の蒼氷」的真實身份。

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後來「宗谷の蒼氷」亦十分大方登上綜藝節目，不過當「她」脫下頭盔，映入眼簾的竟是一名中年金長髮大叔！大叔指以前用真面目示人，讚好人次寥寥無幾，他坦言只是想讓自己的帖文吸引更多人關注，才會用修圖軟件將自己修改成美女，從此「美女鐵騎士」的相片就在 Twitter 大受歡迎。只能說世界還是很現實，「你的樣子如何，你的日子也必如何」。

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責任編輯：陳楚琨

