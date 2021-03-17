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【變種病毒】法國發現新型變種 可避過核酸檢測

環球社會熱點 14:49 2021/03/17

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正值各國加快接種新冠疫苗之際，民眾憂慮各地出現的變種新冠病毒，可能降低疫苗的作用。法國衛生部表示，在法國國內發現新的變種新冠病毒，雖然分析指該病毒未比其他變種新冠肺炎病毒更具傳染性，但有感染個案顯示，PCR核酸測試未能發現該新變種新冠病毒。

法國衛生部周一（15日）發表聲明指，在法國西部布列塔尼地區（Brittany），發現了一種新的新冠變種病毒。初步分析未顯示出，該新變種病毒比其他變種病毒更具傳染性，或更容易導致更嚴重疾病。

確診及死亡數字不停升 巴西3換衛生部長難救亡 【下一頁】

衛生部表示該變種病毒在拉尼永（Lannion）的一家醫院，發現共8宗案例中，7名患者順利通過核酸測試，未有發現感染。

核酸測試通過檢測病毒抗原，而非人體免疫反應或抗體，證明患者受感染，一般而言準確度高。當地官員表示，研究人員正調查該變種病毒基因轉變，是否為導致檢測變得困難的原因。布列塔尼地區衛生當局發表聲明表示，將研究新變種病毒對因染疫而產生的抗體，以及疫苗的反應。

德國人不滿抗疫表現 執政黨痛失傳統票倉 【下一頁】

法國已經向國際衛生機構通報，發現新型變種病毒。法國現時每日新增案例，皆突破2萬人， 但法國政府未有回應國內呼籲，頒布封城措施。

責任編輯：李俊儀

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