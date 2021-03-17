▲ 【長和旗下】和黃醫藥：香港上市暫無時間表 維持2024年扭虧目標

長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥（HutchMed，美：HCM）來港上市擾攘多時，首席執行官賀雋（Christian Hogg）回應表示，現時市場有關於公司在香港或上海科創板上市的傳聞，但公司上市未有明確時間表，香港及上海科創板在吸引生物科技公司上市方面均取得顯著進展，會持續關注市場情況。

和黃醫藥去年收入增長11%至2.28億美元，由於研發開支大幅增加，虧損擴大至1.26億美元。集團指引，今年研發開支料達3億美元，但創新腫瘤藥物綜合銷售收入料可達1.1億至1.3億美元，較2020年的3020萬美元增長3倍，主要來自已上市的「愛優特」、「蘇泰達」以及即將上市的賽沃替尼的銷售。

外媒報道稱和黃醫藥最快上半年來港上市、集資39億元【下一頁】

賀雋稱，公司在研候選產品豐富、臨床項目推進，加上拓展海外業務，研發開支大幅增加，但未來數年隨著取得商業化的成功，預計可顯著帶動收入增長，部分抵消研發投入的消耗，仍然維持2024年或2025年達致收支平衡的預期。

和黃醫藥治療晚期結直腸癌的「愛優特」（呋喹替尼）去年錄得3370萬美元銷售額，其中和黃醫藥收入2000萬美元，該藥在今年首兩個月銷售額加速增長，錄得1430萬美元。年初上市、治療晚期非胰腺神經內分泌瘤的「蘇泰達」（索凡替尼）首兩個月銷售額則達到490萬美元。公司預期，第三款產品、用於治療非小細胞肺癌的賽沃替尼將於第二季度獲批。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【業績│生科股】諾輝健康升逾7% 去年收入增2成夥阿斯利康推廣「常衛清」（第三版）

【業績│生科股】君實生物去年淨虧損擴大至16.7億元 收入倍增

記者：陳健婷