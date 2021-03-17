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【名家投資】「債王」Bill Gross看淡美債　自爆沽空GME賺千萬美元

股樓投資 17:00 2021/03/17

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美股「散戶挾淡倉」事件上月於全球掀起軒然大波，風波雖暫時已經過去，但散戶愛股Gamestop股價仍震蕩不斷。有「債王」稱號、已退休之PIMCO創辦人格羅斯（Bill Gross）本周二（16日）透露，他亦有參與沽空GME，並從中賺得1,000萬美元。

格羅斯接受外媒訪問時直言：「進場太早了」，他當時通過沽出GME認購期權入市，以150美元及200美元作為行使價，但後來GME股價一度升至近400美元，他也因此損失近1,000萬美元；但格羅斯並未認輸離場，直至GME股價跌落後才平倉獲利。現時他仍在賣出250美元和300美元行使價的認購期權，「股價波幅極其高，我認為這對期權賣方是一個絕佳機會。」

【美股分析】何時沽周期股重投科技股? 摩通指要留意三指標【下一頁

【提前加息？】全球最大對沖基金橋水：通脹「螺旋式」上升　聯儲局或被迫提前加息【下一頁

格羅斯曾經管理全球最大的債券基金，旗下基金的資金規模一度超過2,000億美元，被外界冠以「債王」稱號。

他透露之間在美國10年國債債息比目前低35個基點，即大約1.25%水平時，就已經開始做空美債，同時指大宗商品價格將繼續上漲、美元走弱以及大規模刺激方案的多重因素下，將會引發通貨膨脹，「目前通脹水平低於2%，但未來數月內將不低於2%，預計可升至3%至4%。」

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編輯：李勝男

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