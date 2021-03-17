【和黃醫藥】預計3至4年後收支平衡 和黃醫藥強調未有香港上市計劃

長和 （00001） 為股東、在美國上市的和黃醫藥（HCM）公布去年虧損擴大至1.25億美元，主要由於公司有很多全球性研發仍在進行，研發開支預計今年將增至3億美元，但隨著多種藥物投入市場，預計公司今年收入按年增近四倍至1.1億至1.3億美元，有助抵銷研發開支，預計在2024年或2025年接近收支平衡。

早前傳回香港上市，成為投資者焦點。和黃醫藥CFO在業績會上表示，近期市場對公司再上市計劃有不同報導，但公司目前仍在探討階段，未有具體計劃，持續關注香港及上海的證券市場情況。公司CEO亦指，過去一年上海科創板發展良好，香港亦容許未有盈利的生物科技公司上市，提供不同渠道及融資機會，會持續關注不同市場，現時未有在香港上市的具體計劃或時間表。

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