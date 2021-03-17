【復活節】荃灣廣場打造綠色戶外園藝區　4月購物禮遇回贈高達800元

▲ 荃灣廣場將於3月27日起，聯乘園藝擺設的本地品牌Greenology打造綠色戶外園藝區，設20米長「綠藝打卡牆」，共渡「綠色復活節」。（荃灣廣場提供圖片）

復活節將至，荃灣廣場將於3月27日起，聯乘園藝擺設的本地品牌Greenology打造綠色戶外園藝區，設20米長「綠藝打卡牆」，共渡「綠色復活節」。商場更將於4月推出購物禮遇，大派15,000張贈券，最高可達$800回贈。

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荃灣廣場於即日起至3月31日首推「食買玩多重賞」，只需購物滿指定金額即送消費贈券，近60個商戶參與其中，以餐飲食肆、潮流服飾及運動服裝為主，囊括各大品牌包括牛角次男坊、COMEBUY TEA、Nike、GU等。同時，所有顧客下午6時後凡於場內餐飲食肆或戲院消費滿$200，即賞$20購物贈券及獲得The Point by SHKP 雙倍積分。

緊接4月購物禮遇「多買多賞」，包括餐飲商戶消費門鑑低至每滿$200即可換取$20餐飲贈券；於指定零售商戶消費每滿$1,500則賞$50贈券及買一送一戲票贈券，周末限定憑指定消費更額外送$100電影戲票現金券，可回贈高達共$800優惠。

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責任編輯：朱悅瀅