【芯片短缺】三星：半導體行業嚴重失衡　或延後推出Galaxy Note旗艦手機

▲ 受累芯片短缺，三星正考慮今年不推出Galaxy Note手機。

全球最大芯片生產商之一三星電子警告，半導體行業出現「嚴重」失衡，可能不得不延後推出旗艦級智能手機Note。三星首席行政總裁Koh Dong-jin 在首爾舉行的公司年度股東大會上表示，預期芯片短缺將會影響下季業務，公司正考慮今年不推出Galaxy Note手機。

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他指出，Note系列定位為高端款式。在一年內推出兩款旗艦機型可能是一個負擔，因此可能很難在下半年發布Note機型，但尋求在明年發布Note機型。Note是最暢銷的型號之一。

Koh指出，科技行業一直在為半導體短缺而苦苦掙扎，半導體缺貨導致全球汽車製造廠停工，並威脅到其他產品的供應。全球IT部門的芯片供需嚴重失衡，盡管環境艱難，集團的業務領導人仍在與海外合作夥伴會面，以解決這些問題，但很難說短缺問題已獲得100%的解決。

部分分析認為，芯片短缺的問題可在未來幾個月得到解決，但令人擔憂的是部分領域的供應緊張，因其需要時間提升產能。如果情況持續，消費電子行業可能需面對加價問題。

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編輯：吳敏芳