銷售收入受疫情影響 白花油發盈警

白花油(00239)發盈警，預期去年業績由盈轉虧蝕約3840萬元，前年有盈利3600萬元。集團指出，去年和興產品銷售收入受疫情影響，按年跌最少25%；投資物業錄得重大未變現公平值，虧損大幅增加至約6480萬元。

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集團表示，預期虧損主要由於和興產品於2020年度之銷售收入，較2019年度的1.37億元大幅下跌不少於25%，主要由於新冠肺炎疫情導致經濟不景；及集團之投資物業錄得重大未變現公平值虧損約6480萬元，而2019年度之未變現公平值虧損為140萬元，主要由於評估物業價值所致。

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白花油指，由於未變現公平值虧損為非現金性質，因此對集團的經營現金流量並無影響，集團的整體財務狀況保持穩健。



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責任編輯：陳楚琨

