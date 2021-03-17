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【平安好醫生股價】平安好醫生與禮來製藥達成戰略合作　探索醫藥險結合模式

股市 13:42 2021/03/17

分享：

平安好醫生與禮來製藥達成戰略合作。

平安好醫生 （01833） 與美國禮來製藥達成戰略合作，探索醫藥險結合模式。平安好醫生指，未來雙方將積極探索全產品深度合作，在患者用藥服務、疾病管理、醫學科普和醫療保險等方面展開創新探索，搭建切實可行的服務模式，助力健康中國2030規劃綱要的實施。

平安好醫生最新報103元，升1.1元或1.1%，成交3.1億元。

契媽都持有平安好醫生，大摩唱好升目標價至134元｜【下一頁】

雙方拓大數據、AI臨床診療等合作

平安好醫生與禮來製藥日前（12日）舉行簽約儀式，雙方就藥、患、藥、險服務閉環進行探討。未來，借助平安健康冷鏈DTP網路，雙方將在冷鏈產品合作模式上進行探索，並針對醫療健康行業痛點，逐步展開大數據和人工智能技術在臨床診療、疾病監測和科學研究等多個領域嘗試，打通在線問診、處方外流、疾病篩查、創新支付等服務閉環。

平安好醫生行政總裁方蔚豪表示，借助禮來核心產品的合作契機，以及平安集團保險業務的協同優勢，雙方將在新特藥的商業保險的創新支付業務上進行創新融合，探索醫、藥、險結合的創新模式。

截至2020年底，平安好醫生註冊用戶數3.73億人，日均諮詢量90.3萬，月活躍用戶數7,262萬人。

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編輯：趙穎妍

港股 人工智能 平安好醫生（01833） 中國 目標價 大數據

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