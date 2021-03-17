拜登一改口風 指科莫或需引咎辭職

美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）性醜聞愈揭愈多，最少6名受害者指控科莫性騷擾，但科莫至今仍拒絕承認涉事，更強調絕不辭職。美國總統拜登周二一改以往口風，表示若性騷擾調查屬實，科莫需引咎辭職。

女助手也指控科莫性騷擾 關門獨處時不當觸摸 【下一頁】

總統拜登（Joe Biden）較早前首次就科莫性騷擾發表意見，表示應等待司法部門調查結果出爐再決定，拒絕要求科莫下台。但拜登於周二卻一改口風，在接受ABC新聞訪問時表示，女性挺身而出指控性騷擾需要無比勇氣，應假設她們是道出真相情況下進行調查。若調查結果指科莫性騷擾屬實，科莫必須辭職，最終可能會被起訴。此外，多名民主黨議員亦要求科莫下台。

科莫陷性醜聞未辭職 遭轟雙重標準 【下一頁】

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James） 上周任命了外部律師團隊，以調查6名受害人指控科莫作出含有性暗示的對話或不恰當身體接觸等性騷擾行為。紐約州調查人員本周一開始傳召受害女性問話，包括前助手貝內特（Charlotte Bennett）。貝內特指她在周末時被科莫召回辦公室要求幫忙查看電話，在獨處期間科莫詢問她的性生活並為她提出建議。

責任編輯：郭麗明