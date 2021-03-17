東盟舉行首次夥伴會議 討論後疫情時代的復蘇

各國都為對抗新冠肺炎絞盡腦汁，東盟文化社會共同體（ASSC）於日前舉行首次夥伴會議，以「增強東盟的新冠肺炎疫情應對能力和後疫情時代的複蘇」為會議的討論內容。會議以視像形式召開，大約220個代表參加。

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會議主要由確立未來5年內的計劃，以提高各地區對議程的意識，並為東盟文化社會共同體的維持與建立繼續努力，幫助各地區在後疫情時代的複蘇。會議結束後，與會代表表示相信是次會議能有助實現東盟文化社會共同體與各國之間的合作計劃。其次，亦要為推動後疫情時代地區的復蘇奠定基礎。

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東盟秘書處負責東盟社會文化共同體的副秘書長康富（Kung Phoak）強調，促進東盟地區在疫情後複蘇是需要各國的協調配合，也認為東盟各成員國都無法單獨完成這項艱巨任務。而東盟文化社會共同體理事會主席亦表示，是次會議把現有資源最大限度地利用，以人民的福祉為主要的目的。

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