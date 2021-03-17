【復活節】新都會廣場田園氣息迎春日　兼推手作坊及消費贈券

▲ 新都會廣場將於4月1日至6月19日期間，打造以「慢活 ‧ 時光 Slow Living 」為主題的全方位活動，帶來多件大型打卡裝置。（新都會廣場提供圖片）

復活節將至，葵芳新都會廣場將於4月1日至6月19日期間，打造以「慢活 ‧ 時光 Slow Living 」為主題的全方位活動，帶來多件大型打卡裝置（視覺）、多款DIY自助手作坊（觸覺及嗅覺）、本地樂隊現場Busking（聽覺）的多重悠閒體驗，更同場加映多項購物優惠，於活動期間送出購物贈券，消費愈多獎賞愈多。

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商場構建了2組主題共5件大型打卡裝置，以蝸牛、四葉草及磨菇為主角，伴以大自然常見的蜜蜂及甲蟲，訪客可與親朋摰愛感受大自然的清新愜意。商場亦準備「《慢‧時光》 一站式自助手作坊」，共12款主題包括皮革卡套製作、瑰麗乾花小夜燈、清香花卉香水、手捏陶泥器皿、手織小雛菊等，The Point 會員憑指定積分即可參加，無須提前預約。

此外，商場同時加推「Get It Beauty」美妝優惠，即日起至4月30日以電子消費滿指定金額，即可換取美容贈券及賺取積分，適用於場內多間大型國際美妝品牌。

商場更與荃灣廣場聯乘，於3月26日起推出「荃葵青獨家著數賞」。顧客凡於荃灣、葵涌、青衣區內任何實體零售或餐飲商戶，即日以信用卡消費滿HK$800，即可親臨新都會廣場或荃灣廣場，換領兩大商場共$100美食贈劵，憑劵可於兩大商場超過50間美食商戶專享半價現金折扣。

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責任編輯：朱悅瀅