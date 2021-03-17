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【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館

理財智慧 18:31 2021/03/17

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相信有不少人都喜歡收藏的喜好，若果有屬於自己的地方，也會想好好展示出來。一對80後夫婦擲60萬元裝修逾500平方呎的二手私樓單位，設計師善用單位向海的優勢，以玻璃為間隔作的設計增屋內的透光度，變得更有空間感；廁所及廚房則以灰黑調為主，設計較為型格，與客廳的原木風格形成對比。此外，設計師特意在屋內很多地方設置儲物空間，讓戶主可以擺放深愛的珍藏，令這間屋化身為小型「展覽館」。

客飯廳位置

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是次裝修單位位於深井的麗都花園，單位實用面積約580平方呎，景觀向海，共3人居住。OvvioStudio室內設計師Dennis接受《iMoney》訪問時透露，住宅是這對夫婦首次置業上車盤，此前都是一直租樓住；他們收樓時，單位為1房設計，裝修後，則變為兩房，分別為主人房和小朋友的房間。

由大門走進屋內會先經過廚房、小童房和廁所，便會到達客飯廳，向上望，不難發現有橫樑位置外，也出現常見的問題，如斜邊窗邊、樓底低等。「其實單位最大問題是原則較岩岩巉巉，如有斜邊位置；在設計上，我們花了不少心機塑造拉直效果。」Dennis便以淺色木器（包框木皮）包著位於客飯廳中間位置的橫樑，並加入燈糟，一來可用作美觀，二來具有功能性，在晚上可作照明用途。

主人房位置

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位於客廳的斜邊窗邊，他則設計了弧形地台，並由客廳延伸至房間，「因為個窗是斜邊，我利用弧形去修直廳的位置，順利成章便利用條子設計（鋪砌木條），視覺上就不會有這麼明顯的斜。」木條的設計不只拉直了斜邊窗邊的問題，也可以在視覺上拉高樓底。Dennis指，單位的樓底較矮，只高約8呎半，於是他便利用木條的設計，以營造樓底高的視覺效果。「我比較鍾意條子設計，因為加入LED燈的關係，若是配合在晚上觀看海景，感覺景觀會幾靚。」

走進屋內，都會經過大大小小的貯物櫃，展出不同種類的利物浦球隊及LINE FRIENDS擺設，彷似到訪小型「展覽館」。全屋除了睡房外，都是暗門設計，用意是令整間屋變得較工整，避免一道道門向外露。由於兩位戶主是利物浦球隊及LINE FRIENDS的粉絲，收藏了很多珍藏，因應戶主要求，Dennis增設各種儲物空間。除了在天花板的層板外，電視櫃上也可擺放珍藏品，至於旁邊則訂造一個貯物櫃，讓戶主可以展示十多款有關利物浦球隊的收藏，如球衣、書藉等。

廚廁位置

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女戶主的LINE FRIENDS收藏品可以擺放在哪裏？在客飯廳的位置旁邊的則有一個間牆櫃以圍身暗門設計，讓她可以放置形形色色的擺設。他說：「如果以傳統牆身的話，便會浪費位置，因此我以間牆櫃設計（面貼木皮飾面）作分間，一邊作儲物櫃，另一邊則是房的位置。」不單在客飯廳，在兒童房中，亦可當作牆身用，省下不少空間，房內樓梯亦可放下各種各類的LINE FRIENDS毛公仔。

單位景觀面向海，Dennis為增屋內的透光度，所以便以玻璃取替實心牆作為間隔和房門，並藉此把房內的陽光引入客廳。房內又設有全玻璃製的黑色衣帽間，「客人比較喜歡一些modern摩登的設計，衣帽間內有燈光，在夜間揀衫時，都會容易看得清楚點。」

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廁所和廚房則的設計則是較為型格，前者有一面牆身以立體磚砌成，後者有一面牆身則為六角形磚。「我在設計上，分了一進入大門左邊以黑色為主，右邊以淺色為主，有一個對比效果。」廁所另一個亮點則是以磚砌成的浸缸，「因為戶主喜愛日本風，我就訂造了一個較大的浸缸，可以讓一家大細都浸入去，度過有溫馨的時間。」


項目／費用
清拆：3萬元
泥水：5萬元
油漆：6萬元
水電：4萬元
冷氣：1.5萬元
木工：20萬元
地磚：6.5萬元
燈及家具：8萬元
註：連工包料
設計及裝修（設計費：$6萬元）

總計：60萬元

 

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責任編輯：黎淑雯
 

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