  • 28°C
香港時間 : 2021317日 (三) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普歡迎梅根2024選總統 「咁我贏面大啲」

環球社會熱點 13:26 2021/03/17

分享：

早前有民調指英國哈里王子與夫人梅根接受專訪後，於美國的支持度不跌反升，更有消息指梅根有意角逐下屆美國總統大選。美國前總統特朗普卸任後，外界一直關注他是否再度參選美國總統。特朗普近日表示，歡迎梅根競逐2024年美國總統大選。原因是特朗普認為梅根參選，將有利自己選情。

特朗普（Donald Trump）接受霍士新聞（Fox News）採訪時，被問及如何看待梅根（Meghan Markle）有意進軍政壇。特朗普回應指，自己「不喜歡她」（not a fan），但「樂於見到梅根參選」（hope that happens），因為這樣「感覺自己勝出機會更大」（stronger feeling toward running）。

梅根據報想選美國總統 但前提係拜登唔連任 【下一頁】

特朗普表示，自己知道英女王為人，並曾經和英女王見面，認為對方是一位「偉大的」（tremendous）人物。早前有報道指現年39歲的梅根已和民主黨高層接觸，為競爭總統鋪路。

特朗普在節目中再被直接詢問，是否會於2024年再度參選總統。特朗普表示，自己仍在考慮，不排除參選可能性，但可能要到2022年中期選舉後才會落決定。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【新冠疫苗】擴大接種對象　Moderna為嬰孩測驗疫苗
今日
【新冠疫苗】擴大接種對象　Moderna為嬰孩測驗疫苗
【阿斯利康疫苗】意大利8人接種後死亡 政府強調疫苗安全
今日
【阿斯利康疫苗】意大利8人接種後死亡 政府強調疫苗安全
【阿斯利康疫苗】再多兩國 過半歐盟成員國停打牛津疫苗
今日
【阿斯利康疫苗】再多兩國 過半歐盟成員國停打牛津疫苗
全球首位疫苗寶寶出世 母女同有抗體
今日
全球首位疫苗寶寶出世 母女同有抗體
美報告：俄再試圖影響美國大選 屢發拜登假消息
今日
美報告：俄再試圖影響美國大選 屢發拜登假消息
選舉 特朗普 哈里王子 英女皇 美國民主黨 英國 美國 總統大選

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間14:00）

下一篇文章

【阿斯利康疫苗】南韓繼續打 過敏致死個案有發現血栓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她
家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她
西班牙將試行4天工作周人工照舊 成全球首國
西班牙將試行4天工作周人工照舊 成全球首國
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間14:00）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
哈利梅根名利雙收 加州大宅升值近3倍
哈利梅根名利雙收 加州大宅升值近3倍