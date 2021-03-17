特朗普歡迎梅根2024選總統 「咁我贏面大啲」

早前有民調指英國哈里王子與夫人梅根接受專訪後，於美國的支持度不跌反升，更有消息指梅根有意角逐下屆美國總統大選。美國前總統特朗普卸任後，外界一直關注他是否再度參選美國總統。特朗普近日表示，歡迎梅根競逐2024年美國總統大選。原因是特朗普認為梅根參選，將有利自己選情。

特朗普（Donald Trump）接受霍士新聞（Fox News）採訪時，被問及如何看待梅根（Meghan Markle）有意進軍政壇。特朗普回應指，自己「不喜歡她」（not a fan），但「樂於見到梅根參選」（hope that happens），因為這樣「感覺自己勝出機會更大」（stronger feeling toward running）。

梅根據報想選美國總統 但前提係拜登唔連任 【下一頁】

特朗普表示，自己知道英女王為人，並曾經和英女王見面，認為對方是一位「偉大的」（tremendous）人物。早前有報道指現年39歲的梅根已和民主黨高層接觸，為競爭總統鋪路。

特朗普在節目中再被直接詢問，是否會於2024年再度參選總統。特朗普表示，自己仍在考慮，不排除參選可能性，但可能要到2022年中期選舉後才會落決定。

責任編輯：李俊儀