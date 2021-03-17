[滙豐控股5] 滙豐法國業務 傳僅餘一潛在買家 或有望以1歐元售出

滙豐(00005)在歐洲業務調整方面續傳消息，外電引述知情人士報道，由於滙豐拒絕了AnaCap擁有的Milleis Ban出價，因此美國私募基金博龍資產管理（Cerberus）成為收購滙豐法國業務目前唯一的競購方。滙豐全日收報45.75元，跌0.1%。

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報道指，博龍自2017年以來一直擁有原屬於通用電氣(美：GE)旗下的My money Bank，並持有德國商業銀行5%的股權。而滙豐法國業務的前身，正是2000年所收購的法國商業銀行(CCF)，有傳博龍正尋求復興重用CCF品牌。有傳滙豐最快本周向工會代表宣布是否接受收購建議，滙豐發言人對有關傳聞拒絕置評。

去年第3季，外電引述消息報道，博龍及另一間投資公司擬以１歐元的象徵式作價，收購匯豐的法國業務，潛在交易的條件是要求滙豐向法國業務注資至少5億歐元。

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