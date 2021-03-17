賀錦麗撐女權「女性參與強化民主程度」

美國首位女性副總統賀錦麗（Kamala Harris），一直積極為捍衛女權，她在聯合國的首次演講，再為女性地位發聲。賀錦麗指出沒有平等，就沒有民主，換言之，女性地位決定民主狀況，並稱女性的參與可強化民主程度。

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賀錦麗遙距出席聯合國婦女地位委員會會議，發言時指：

「有份起草聯合國人權宣言的羅斯福（Eleanor Roosevelt，美國前第一夫人）曾稱，沒有平等、就沒有民主（Without equality, there can be no democracy）。換言之，女性地位決定民主狀況。（the status of women is the status of democracy）」

賀錦麗認為民主的狀況，基本上取決於賦權予女性。她稱將女性排除在政策決定程序外，是有缺憾的民主（flawed democracy），又指女性的參與可強化民主。

她並提及現今女性面對很多困難，陷入貧窮的機會更高，較難取得高質醫療照護，更受性別暴力影響，更難全面參與決策，以至民主更難興旺（harder for democracies, to thrive）。

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具非裔血統且身為女性的賀錦麗，成功晉身美國政治權力架構頂層，反映美國女性地位漸漸改善。被視為有能力問鼎總統的賀錦麗，亦積極累積本錢。有知情人士指，她正從彌補自己的弱項，努力結識外國領袖，累積外交及國安領域上的經驗。

責任編輯：林建忠