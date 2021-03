賀錦麗撐女權「女性參與強化民主程度」

美國首位女性副總統賀錦麗(Kamala Harris),一直積極為捍衛女權,她在聯合國的首次演講,再為女性地位發聲。賀錦麗指出沒有平等,就沒有民主,換言之,女性地位決定民主狀況,並稱女性的參與可強化民主程度。

賀錦麗遙距出席聯合國婦女地位委員會會議,發言時指:

「有份起草聯合國人權宣言的羅斯福(Eleanor Roosevelt,美國前第一夫人)曾稱,沒有平等、就沒有民主(Without equality, there can be no democracy)。換言之,女性地位決定民主狀況。(the status of women is the status of democracy)」