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【Wikipedia內容有價】維基百科不再免費！準備向科企Google、蘋果、Facebook收費

科技 14:15 2021/03/17

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負責營運維基百科（Wikipedia）的維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）擬向科技業收取費用，提供開發人員必要的工具與服務，讓他們得以運用維基百科上的相關數據與資訊。

維基百科（Wikipedia）標榜「人人都可自由參與」，讓每位網民人都可參與更新，並為免費提供資訊的百科全書，惟一直依靠瀏覽者的捐款生存。據外媒《Wired》報道，負責營運維基百科的維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）將針對科技企業，在今年推出全新的收費服務 Wikimedia Enterprise 。

由於不少科企如 Google、蘋果、Facebook與亞馬遜（Amazon）已將維基百科資訊整合至相關服務生態內，並且是免費提供給科技業使用。如在Google輸入特定問題，不必離開搜尋引擎，即會有顯示維基百科資訊；使用蘋果語音助理 Siri、亞馬遜Alexa 等，也都透過維基百科內容來解答用戶問題。所以未來官方不再打算免費提供資訊，而是要向科技業收取費用。

該Wikimedia Enterprise服務將會向科企收取費用，提供開發人員必要的工具與服務，讓他們得以運用維基百科上的相關數據與資訊。

【串流大戰】搶佔商機！Spotify推付費Podcast、Spotify Hi-Fi服務

【新聞有價】Google與澳洲主流傳媒　達成內容付費協議

維基媒體基金會另於 QA 網頁聲明強調，不會強迫科企付費，免費的API（開放應用程式介面，Application Programming Interface）仍會持續提供，只是推出付費功能進一步確保內容準確性，解決特定的難題。例如維基百科常遭惡意修改，透過該服務就可以避免相關內容出現於自家平台。

報道指，維基百科已經與部分企業展開談判，最快可能在 6 月達成協議。

Twitter宣布本年內推「Super Follows」功能　用戶需為獨家內容付費

責任編輯：張寶燕

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