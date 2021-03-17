把握亞洲地區的投資機會

近期金融市場的其中一個焦點，必然是美國國債孳息率的上升速度。自去年8月以來，美國國債孳息率一直呈上升趨勢，但是上升速度在今年1月底開始快速上漲，不禁令人聯想起2013年美國聯儲局宣布縮減大規模購債計劃所引起的市場恐慌。

首先我們要理解名義孳息率的變動是由實際孳息率和預期通脹率所驅動。投資者需留意究竟是實際孳息率還是預期通脹率帶動名義孳息率的變化。

通常，當預期通脹率溫和上升，尤其是因為復甦有利股市，而實際孳息率的上升則不利於股市。如果是預期通脹率帶動名義孳息率上升，而實際孳息率相對平穩，則反映市場的樂觀情緒，例如去年投資者預期龐大的財政刺激措施可以支撐經濟復甦。在這種情況下，股票市場應該能消化名義孳息率的上升。但是當市場擔憂貨幣政策提前收緊，不利經濟增長和出現再次通脹，便可能導致實際收益率快速上升。這種情況卻會導致金融條件收緊，為市場帶來短期調整的壓力。

事實上，實際孳息率和預期通脹率在近3個月來也有上升。不過值得一提的是，在以往的經濟復甦周期早段我們都有看到類似的現象。縱然亞洲股票市場受挫，我們仍然在這個地區，尤其是中國市場中看到機會。我們的分析師認為美國的巨額財政刺激計劃將會繼續支持美國的經濟增長。亞洲作為一個世界出口地區，在宏觀經濟政策維持寬鬆的情況下，美國孳息率上漲對市場的影響預料有限，長期來看更可以從美國經濟復甦中受益。

與此同時，我們會密切觀察美國收益率的變化，並留意美聯儲會否採取行動阻止實際孳息率進一步上揚。

我們預計亞洲經濟體在2021年將會繼續增長。東北亞國家的疫情管理有效，帶動經濟活動逐漸恢復正常，而疫苗接種計劃持續推行亦有助東南亞國家經濟進一步復甦。儘管人行逐步進行貨幣政策的正常化，我們預測中國市場仍然會實現較強勁的增長，這對於區域內的貿易尤其重要。亞洲第三大經濟體印度最近的改革，以及菲律賓未來的經濟改革預期會進一步改善復甦的前景。雖然我們預期亞洲的通脹率會溫和地上升，但是總體上有望保持在較低水平，相信中央銀行不需要迅速收緊貨幣政策。

在增長資產中，隨著經濟活動陸續恢復正常，我們看好新加坡股票市場。除了有效的疫苗部署，新加坡政府去年推出的龐大財政刺激措施和寬鬆的融資條件，為經濟復甦帶來了希望。另外，對經濟增長高度敏感的行業，例如銀行和房地產在當地市場中佔有很大的份額，股息收益率和平均估值相比於亞洲其他地區也很有吸引力。