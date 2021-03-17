Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據

▲ pCloud日前對蘋果App Store上的程式（App）進行分析，檢查各個App的私隱內容，並根據每個App搜集的個人資料以及傳遞給第三方廣告商的程度進行排名。

近年個人私隱愈趨受重視，雲端儲存公司pCloud日前對蘋果App Store上的程式（App）進行分析，檢查各個App的私隱內容，並根據每個App搜集的個人資料以及傳遞給第三方廣告商的程度進行排名。

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調查指出，Facebook與Instagram是搜集最多用戶個人資料的應用程式，分別搜集了高達接近86%的個人資料，來向用戶販售相關產品以及投放廣告；其次為Uber和Uber Eats，該企會搜集使用者的數據分析後，可以知道用家在每週比較在哪常出沒，以及與使用App的地區及時間，便會針對該日及該地點相關資訊向用戶提供廣告。

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至於與第三方共享資料的情況，有52%的Apps會將用戶資料與第三方共享。而排名前兩名依然是Instagram與Facebook，其中Instagram會共享高達79%的資料、Facebook共享資料的比例則是56%。

除此之外，pCloud也提供了最保護使用者的Apps排名，則是加密通訊軟件Signal位居榜首，其次為早前爆出有個人資料安全爭議的Clubhouse。另外視像會議軟件Zoom和Skype，也在排名之中。

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責任編輯：曾曉汶