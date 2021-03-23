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【百度上市】百度9888首掛無升幅　美股盤前跌3%、較港股溢價多少？（不斷更新）

股市 16:42 2021/03/23

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百度9888以252元定價

百度 （新上市編號：09888） 今日（周二）上市，百度開市報254元，較定價252元升0.8%，最終收市升幅抹平，收報252元。以每手50股計，新股認購百度獲分貨的投資者每手賬面賺30元。百度午後表現轉弱，一度失守招股價，見251.8元，最新則報252元，成交增至28.8億元。

百度美股周一收市升3.4%，收報266.13美元，相當於258.35港元，較港招股價高6.35元。周二美股盤前挫3%，報價258.14美元，相當於250.58港元，較港股招股價微低1.42元。

百度在港公開招股接獲近40萬份申請，超額認購約111倍，凍結資金1585.4億元。百度一手中籤率15%，抽50手才穩獲一手，集資淨額淨額236.8億元。

日期 百度美股收市價（相當於較港股招股價水位）
3月22日 266.13美元（高2.5%）
3月19日 257.47美元（低0.8%）
3月18日 264.85美元（高2.0%）
3月17日 277.13美元（高6.7%）

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百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十　嗶哩嗶哩市值又幾多？【下一頁】

於孖展認購階段時，綜合多家券商數據，百度孖展認購額錄473.5億元，超額認購32.8倍，較年初熱門新股招股情況稍退。當中富途借出137億元百度孖展，耀才借出65億元，輝立借出71億元，華泰國際借出39億元，海通國際借出28.3億元。

百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？【下一頁】

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編輯：吳敏芳

港股 IPO 百度集團—SW（09888）

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