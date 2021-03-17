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【百度上市】百度9888擬252元定價　較美股股價折讓3%

股市 12:21 2021/03/17

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百度 （新上市編號：09888） 今日截止認購。路透旗下IFR報道，百度香港IPO發行價定為252元，低於招股上限價295元。百度周二美股收報266.78美元，以每股ADS兌換8股A類普通股計，香港定價較美股折讓3%。

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百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十　嗶哩嗶哩市值又幾多？【下一頁】

綜合多家券商數據，百度孖展認購額錄473.5億元，超額認購32.8倍。當中富途借出137億元百度孖展，耀才借出65億元，輝立借出71億元，華泰國際借出39億元，海通國際借出28.3億元。百度預計3月23日上市。

百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？【下一頁】

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

 

 

港股 IPO 百度集團—SW（09888）

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