【百度上市】百度9888掛牌微升1%　美股隔晚發力升3%、上市水位及時出現（不斷更新）

▲ 百度9888以252元定價

百度 （新上市編號：09888） 今日（周二）上市，百度開市報254元，較定價252元升0.8%，最新報254.8元，升1.1%，成交額8億元。每手50股，賬面賺140元。百度美股周一收市升3.4%，收報266.13美元，相當於258.35港元，較港招股價高6.35元，一手倒賺317.6元。

百度在港公開招股 接獲近40萬份申請， 超額認購約111倍， 凍結資金1585.4億元。一手中籤率15%， 抽50手才穩獲一手， 集資淨額淨額236.8億元。

百度周一暗盤收市升約1%

百度周一暗盤收市上升，三大暗盤交易場約升1%，一手賺90至140元。

百度美股上周五開市後一度跌3.7%，收市跌幅收窄至2.8%，收報257.47美元，相當於249.9港元，較招股定價低2.1元，每手水位暫時蒸發，帳面蝕百元。

百度上周四跟隨外圍科技股回吐，收市跌4.4%，收報264.85美元，相當於257.07港元，較招股定價高2%，一手水位縮至253.5港元。

上周三截止認購後，宣布以252元定價，較招股上限價295元低14.6%，百度美股即傳來好消息，股價彈升3.9%，收報277.13美元，相當於港股269港元，較港招股定價252元高17元或6.7%，一手（50股）水位850元。

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百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十 嗶哩嗶哩市值又幾多？【下一頁】

百度是次發行9500萬股，以定價252元計，集資約239.4億元。

綜合多家券商數據，百度孖展認購額錄473.5億元，超額認購32.8倍。當中富途借出137億元百度孖展，耀才借出65億元，輝立借出71億元，華泰國際借出39億元，海通國際借出28.3億元。

百度9888招股街貨甚少與快手相若 抽幾多手先穩中一手？【下一頁】

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編輯：吳敏芳