  • 24°C
香港時間 : 2021317日 (三) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度上市】百度9888定價252元　較美股股價折讓3%

股市 21:07 2021/03/17

分享：

【百度上市】百度9888擬252元定價　較美股股價折讓3%

百度 （新上市編號：09888） 今日截止認購。百度宣布以252元定價，較招股上限價295元低14.6%，百度周二美股收報266.78美元，以每股ADS兌換8股A類普通股計，香港定價較美股折讓約2.8%。百度3月23日上市。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十　嗶哩嗶哩市值又幾多？【下一頁】

百度是次發行9500萬股，以定價252元計，集資約239.4億元。

綜合多家券商數據，百度孖展認購額錄473.5億元，超額認購32.8倍。當中富途借出137億元百度孖展，耀才借出65億元，輝立借出71億元，華泰國際借出39億元，海通國際借出28.3億元。百度預計3月23日上市。

百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？【下一頁】

相關文章：

【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險

【新股IPO】百度Apollo中標四川首個智能駕駛示範項目　擬向成都市民提供無人駕駛交通服務

【新股IPO】百度截飛  嗶哩嗶哩接力  中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香

【新股IPO】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩「B站」　今年31歲身家248億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

 

 

港股 IPO 百度集團—SW（09888）

上一篇文章

【中芯國際】中芯國際擬與深圳政府合資設立中芯深圳　產28納米及以上集成電路

下一篇文章

【生科ETF】華夏恒生香港生科指數ETF周四上市　入場費約為2400元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄474億元、超額認購32.8倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄474億元、超額認購32.8倍
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626明起招股入場費19959元　集資最多247億元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626明起招股入場費19959元　集資最多247億元
【HSBC滙豐】滙豐總行今日起關閉至另行通知　設流動檢測站進行檢測（圖輯）
【HSBC滙豐】滙豐總行今日起關閉至另行通知　設流動檢測站進行檢測（圖輯）
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車