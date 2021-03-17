【百度上市】百度9888定價252元　較美股股價折讓3%

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百度 （新上市編號：09888） 今日截止認購。百度宣布以252元定價，較招股上限價295元低14.6%，百度周二美股收報266.78美元，以每股ADS兌換8股A類普通股計，香港定價較美股折讓約2.8%。百度3月23日上市。
百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十 嗶哩嗶哩市值又幾多？【下一頁】
百度是次發行9500萬股，以定價252元計，集資約239.4億元。
綜合多家券商數據，百度孖展認購額錄473.5億元，超額認購32.8倍。當中富途借出137億元百度孖展，耀才借出65億元，輝立借出71億元，華泰國際借出39億元，海通國際借出28.3億元。百度預計3月23日上市。
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編輯：吳敏芳