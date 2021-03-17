【業績│酒店股】大酒店去年業績「見紅」料今年繼續虧損　香港半島酒店平均房租跌42%

▲ 大酒店指，集團即使致力控制成本，但疫情持續嚴重打擊旅遊業，今年仍可能出現營運虧損。

香港上海大酒店 （00045） 去年盈轉虧，淨虧損19.4億元，每股虧損1.18元，主要由於受疫情嚴重影響，年內有多家酒店物業須長時間暫停營業，同時需為伊斯坦堡半島酒店及馬尼拉半島酒店的減值撥備3.29億元。大酒店指，已檢討了集團的流動資金狀況，並確定即使持續受到疫情的影響，仍有充裕的資金作緩衝，不過，集團即使致力控制成本，但疫情持續嚴重打擊旅遊業，今年仍可能出現營運虧損。

香港半島酒店第四季出租率回升至39%

大酒店去年收入跌54%至27.1億元；其中香港半島酒店去年收入減少45%至6.03億元，出租率下跌27個百分點，平均房租及平均可出租客房收入分別跌42%及73%。若以季度比較，第四季可出租客戶收入為1173元，按季大增54.3%，平均房租亦升1.6%至2975元，出租率回升至39%。

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裁員、減省存貨等 成本節約38%

大酒店指，香港市場在2019年及2020年初經歷嚴重的社會動盪和大規模示威活動，酒店業面對的形勢尤其嚴峻，由於集團的大部分盈利來自香港，不得不緊急實施全面節約成本和財務管理措施，包括減省員工薪酬及相關費用、存貨和其他營運費用，令去年總成本節約38%。

山頂纜車升級工程今年竣工

山頂纜車方面，現正進行升級工程，項目涉資734百萬港元，由公司內部出資，預期2021年竣工。

英皇娛樂獲注資駿景酒店等物業【下一頁】

至於海外酒店項目，倫敦半島酒店、伊斯坦堡半島酒店以及仰光半島酒店的工程因受新型冠狀病毒對建築工人及供應鏈的影響而延遲，但倫敦半島酒店和伊斯坦堡半島酒店的興建仍能取得進展，並預期可於2022年開業。

緬甸於2月1日宣布該國進入為期一年的緊急狀態，大酒店指，深切關注最近發生的暴力和動亂情況，並會考慮需要採取的即時行動，和繼續評估此項目有關的長期決策。

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編輯：陳韻妍