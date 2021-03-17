【網購商機】NielsenIQ：港人去年網購花費比實體店多2.5倍　零售商如何把握機遇？

▲ 市場研究機構NielsenIQ發現，不但網上家庭式消費數目上升，而消費次數和金額也錄得增長。（NielsenIQ網站圖片）

疫情下本港網上銷售上升，市場研究機構NielsenIQ發現，不但網上家庭式消費數目上升，而消費次數和金額也錄得增長，顯示亞洲電子商貿正處於起步的尾聲，未來電子商貿將加速過渡至下一階段，並提醒零售商需要面對5大挑戰。

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數據顯示，網上家庭式購物在香港2020錄得46%的顯著增長。消費者在2020年的網上購物次數增加了75%，明顯比網上消費滲透率的升幅高。香港消費者在網上消費的花費是實體店的2.5倍，而每位消費者所花的金額則較2019年上升52%。

隨著電子商貿過渡至下一階段，NielsenIQ認為，零售商需要面對5大挑戰，包括零售業將分得更細碎、實體店鋪角色需重新定義、消費渠道不斷增加、爭取消費者注意的競賽白熱化以及零售商在交付速度上的競爭更激烈。

香港 Consumer Intelligence 負責人 Alix Van Langendonck 表示，網上銷售增長主要由於本地消費者在日常消費中增添網上消費，他們並沒有停止在實體店購物，但卻一直尋找更多渠道的購物機會。香港的零售業基本上將由網購推動，而當中混合網上及實體店的零售方案會更普及。

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責任編輯：朱悅瀅