俄獲普京授權影響美國大選 屢發拜登假消息

俄羅斯被指在2016年在網絡發放假消息,讓美國前總統特朗普(Donald Trump)當選。美國情報單位近日發表報告,指俄方總統普京的授權下,在2020年使出同樣招數,在網絡攻擊美國總統拜登(Joe Biden),試圖再次影響美國大選的結果。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)發表一份15頁的報告,詳列美國2020年大選至今,美國遭受到的外國威脅,包括來自俄羅斯及伊朗的攻擊。

報告指俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)批准情報機關,向特朗普的幕僚團隊發放的假消息,並以此為據誹謗及抵毀拜登,從而希望迫使拜登退出2020年大選,增加特朗普當選的機會。不過,報告表示俄方今次未有如過往選舉中,派出黑客嘗試進入美國的選舉系統,改變選票或是破壞系統。

情報人員堅稱,暫時未有跡象顯示,有任何外國威脅在2020年的美國大選過程中干預投票所使用的科技及技術,包括註冊﹑投票﹑核實及宣布過程,從而改變選舉結果。特朗普及其支持者一直聲稱大選有受外國及本土勢力干預,並不肯承認結果,報告無疑是反駁有關的錯誤言論。

另外,報告亦反駁特朗普團隊對中國為拜登干預大選的指控,表示未有發現任何來自中國的攻擊。反而,伊朗有發動影響力,鼓吹不要投票給特朗普。

責任編輯:吳漢培