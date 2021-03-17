俄獲普京授權影響美國大選 屢發拜登假消息

俄羅斯被指在2016年在網絡發放假消息，讓美國前總統特朗普（Donald Trump）當選。美國情報單位近日發表報告，指俄方總統普京的授權下，在2020年使出同樣招數，在網絡攻擊美國總統拜登（Joe Biden），試圖再次影響美國大選的結果。

特朗普唔敢公開批評梅根 怕變第二個摩根 【下一頁】

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）發表一份15頁的報告，詳列美國2020年大選至今，美國遭受到的外國威脅，包括來自俄羅斯及伊朗的攻擊。

報告指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）批准情報機關，向特朗普的幕僚團隊發放的假消息，並以此為據誹謗及抵毀拜登，從而希望迫使拜登退出2020年大選，增加特朗普當選的機會。不過，報告表示俄方今次未有如過往選舉中，派出黑客嘗試進入美國的選舉系統，改變選票或是破壞系統。

情報人員堅稱，暫時未有跡象顯示，有任何外國威脅在2020年的美國大選過程中干預投票所使用的科技及技術，包括註冊﹑投票﹑核實及宣布過程，從而改變選舉結果。特朗普及其支持者一直聲稱大選有受外國及本土勢力干預，並不肯承認結果，報告無疑是反駁有關的錯誤言論。

梅根據報想選美國總統 但前提係拜登唔連任 【下一頁】

另外，報告亦反駁特朗普團隊對中國為拜登干預大選的指控，表示未有發現任何來自中國的攻擊。反而，伊朗有發動影響力，鼓吹不要投票給特朗普。

責任編輯：吳漢培