港府隔離機組人員檢疫引美國反制、命令國泰等提交航班資料　運房局：不同意指責（第二版）

▲ 港府隔離機組人員檢疫引美國反制 美運輸部要求國泰等提交所有美國航班資料

港府上月要求駐港機組人員執行空勤服務後，必須強制隔離檢疫14日或21日，引來美國運輸部部署反制。美國運輸部在周二（16日）發布命令，要求國泰航空 （00293） 、香港快運HKExpress和香港航空Hong Kong Airlines提交所有美國客運、貨運航線資料，當局批評香港防疫安排，令美國的航空公司無法公平和相同的競爭環境，而香港政府至今未有交代滿意解決方案。

美國運輸部指，會審視香港的航空公司港美航線資料，判斷是否有違相關法律、公眾利益，要求國泰、快運和港航於7日內提交相關航線資料。國泰航空向本報表示，確悉美國運輸部發出的「提交航班資料指令」，會繼續遵守香港以及我們航線可及地區的所有適用航空規定。

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香港運輸及房屋局接受本報查詢時表示，留意到美國運輸部的指令，但「特區政府絕不同意有關的指責，並會與美國的運輸部溝通，表明立場及理據」，有關安排與特區政府嚴防輸入個案的整體抗疫政策目標一致。

「就美國指責香港的隔離安排令美國的航空公司無法在公平和相同的環境下競爭，特區政府認為有關指責是毫無根據，亦不符合所有服務香港及美國的航空公司的利益。」

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美國運輸部的指令中提及，今年1月底，美國的貨運航空公司向當局稱，香港擬要求所有駐香港的機組人員執行國際航班後，須接受14日或21日的隔離檢疫，根據FedEx資料，FedEx有約180名駐香港的機組人員，以香港為樞紐，經營亞洲內航線。

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美國運輸部指，香港在實行有關安排時缺乏政府與政府間構通。而美國駐港領事館曾向運房局、食衛局提出建議，將從美國-亞洲貨運樞紐－阿拉斯加安克拉治（Anchorage）來港的機組人員提供的豁免，擴大至亞洲內航線，但港府至今未有回應。美國運輸部指，香港運房局於3月1日曾與FedEx聯絡，商議豁免措施的可行性和時間表，惟至今未有定出方案，而現有安排已經對美國的航空公司帶來顯著傷害，因此作出現有決定。

香港運房局反駁，指特區政府一直與美國方面緊密溝通，亦已一直並會繼續與聯邦快遞（FedEx）商談，以共同探討不同的選項，在解決該公司面對的商業及營運問題的同時，保障香港社會的公共衞生安全。

FedEx只能維持亞洲內航線 營運成本大增

香港運房局強調，考慮到航空業界的營運需要，已為航空公司的營運提供了一些豁免安排，其中一項豁免安排下，營運貨機往來香港及亞洲貨運樞紐──美國阿拉斯加安克拉治（Anchorage）的本地機組人員，在停留該外站時接受嚴謹的封閉式管理，抵港後可獲豁免自我隔離。

美國運輸部認為，國泰一直在安克拉治維持龐大貨運營運規模，每日有多班航機來往香港、美國其他航點，顯示國泰未有受新防疫措施影響，而FedEx只能維持亞洲內航線，也必須將駐港機組人員，轉安排至三藩市，大大增加營運成本。

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國泰航空向本報承認，自2月20日起生效的機組人員檢疫措施，嚴重影響國泰航空的營運。受機組人員資源所限，國泰往返香港和美國的貨機班次，已從平時的每週35至39班減少為每週21至28班。國泰強調，新檢疫隔離措施只影響有駐港機組人員的航空公司，所有沒有駐港機組人員的海外航空公司則不受影響，而國泰絕大部份機組人員均駐香港。

因應新檢疫隔離措施 國泰每月額外花費3億至4億元

國泰稱，受新檢疫隔離措施響，國泰要削減客運及貨運運力，從今年1月份的水平分別削減約60%及25%，而每月營運現金消耗則額外增加約3億至4億元，希望各有關方面能盡早解決事宜。

國泰上周表示，近兩個月來為員工進行逾8,000次檢測，未曾發現有感染個案。國泰近月客運服務僅維持基本服務，但貨運服務表現理想，去年貨運收入更創歷來新高，美洲航線為國泰其中一個貨運重心市場。

（第二版加入香港運房局及國泰航空回應）

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記者：麥德銘