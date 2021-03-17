港府隔離機組人員檢疫引美國反制　美運輸部命令國泰等提交所有美國航班資料

▲ 港府隔離機組人員檢疫引美國反制 美運輸部要求國泰等提交所有美國航班資料

港府上月要求駐港機組人員執行空勤服務後，必須強制隔離檢疫14日或21日，引來美國運輸部部署反制。美國運輸部在周二（16日）發布命令，要求國泰航空 （00293） 、香港快運HKExpress和香港航空提交所有美國客運、貨運航線資料，當局批評香港防疫安排，令美國的航空公司無法公平和相同的競爭環境，而香港政府至今未有交代滿意解決方案。

美國運輸部指，會審視香港的航空公司港美航線資料，判斷是否有違相關法律、公眾利益，要求國泰、快運和港航於7日內提交相關航線資料。本報正向運房局查詢事件。

美國運輸部的指令中提及，今年1月底，美國的貨運航空公司向當局稱，香港擬要求所有駐香港的機組人員執行國際航班後，須接受14日或21日的隔離檢疫，根據FedEx資料，FedEx有約180名駐香港的機組人員，以香港為亞洲內網絡的航線樞紐。

國泰2月客運再跌98%、受累港府要求載客低見348人 貨運表現理想，可見【下一頁】

圖解國泰推「里數加現金」方式換機票常見問題，或看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

美國運輸部指，香港在實行有關安排時缺乏政府與政府間構通，而美國駐港領事館曾向運房局、食衛局提出建議，讓從美國-亞洲貨運樞紐－阿拉斯加安克拉治（Anchorage）來港的機組人員提供豁免，但港府至今未有回應。

當局續指，國泰一直在安克拉治維持龐大貨運營運規模，每日有多班航機來往香港、美國其他航點，顯示國泰未有受新防疫措施影響，而FedEx只能維持亞洲內航線，也必須將駐港機組人員，轉安排至三藩市，大大增加營運成本。

美國運輸部指，香港運房局於3月1日曾與FedEx聯絡，商議豁免措施的可行性和時間表，惟至今未有定出方案，而現有安排已經對美國的航空公司帶來顯著傷害，因此作出現有決定。

事實上，國泰航空早前表示，去年重組裁員8500人後，每月現金消耗減少5億元，但港府最新機組人員要求，令公司重新安排人手，每月現金消耗再燒多3億至4億元。國泰上周表示，近兩個月來為員工進行逾8,000次檢測，未曾發現有感染個案。

國泰近月客運服務僅維持基本服務，但貨運服務表現理想，去年貨運收入更創歷來新高，美洲航線為國泰其中一個貨運重心市場。

航空相關文章

相關文章：

【國泰業績】國泰CEO籲同事打疫苗 無法保證不裁員、不減薪

【國泰危機】國泰執行機組人員49天閉環式工作周期 2月僅餘16個航點

記者：麥德銘