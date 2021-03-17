【港股追蹤】藥明生物收購輝瑞中國生產基地 以提升原液和制劑產能

藥明生物（02269）宣布，公司已向輝瑞中國收購一個位於杭州的先進生物藥原液和制劑生產基地，並且會一併接收有關員工。料有關交易會於2021年上半年內完成。

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據悉，是次收購的生產基地面積達5萬平方米，包括一條原液生產線和兩條制劑生產線。藥明生物首席執行官陳智勝表示，目前在全球範圍內的生物藥原液產能，特別是制劑產能面臨短缺，是次收購將有助提升公司的原液和制劑產能，令該公司能夠開發和生產高質素的生物藥。

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藥明生物現跌0.9%，報90.4元，成交5.5億元。

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