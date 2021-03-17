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【九巴加價】九巴加價帶母企載通曾彈5%　陳帆：巴士公司有經營壓力、冀上調交通費補貼紓緩影響（第二版）

股市 12:53 2021/03/17

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【九巴加價】九巴加價帶挈母公司股價　載通曾彈5%

九巴相隔7年後，獲批准加價8.5%，下月4日生效，惟龍運巴士的加價申請則被否決。九巴母公司載通 （00062） 股價曾升5%，高見16.38元。運房局局長陳帆表示，巴士公司過去數年經營非常困難，其中新巴及城巴嚴重虧損，有營運壓力，行會批准巴士加價是經過全盤考慮、實事求是，讓公營巴士可持續提供優質服務。

九巴早前多條路線試行「e度嘟」，詳見【下一頁】

陳帆指，疫情下，批准巴士加價是非常困難的決定，明白對市民帶來影響，但政府同時將交通費用補貼的上限調高至500元，希望可以紓緩。他續稱，政府需要考慮確保公共交通服務得以持續營運，也要顧及兩萬名前線員工的生計和家庭負擔，希望市民可以理解。

九巴獲批的整體平均加幅為8.5%，九巴獨營路線的實際票價加幅為5.8%。新大嶼山巴士則獲批9.8%的加幅。

至於城巴及新巴獲批的整體加幅為12%，分兩個階段實施，首8.5%加幅的生效日期為下月4日，其後3.2%加幅的生效日期為明年1月2日。

（加入運房局回應）

相關文章：【九巴母企】載通出售TMPI 50%權益　擬與新地重建屯門車身裝嵌廠

 

編輯：陳韻妍

港股 巴士 載通（00062） 新大嶼山巴士 城巴 新巴 九巴

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