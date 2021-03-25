11 SKIES擁雙口岸交通樞紐優勢　醫健主題甲級商廈引大型醫療集團進駐

香港國際機場未來將有全新消閒娛樂景點。新世界發展（00017）旗下毗連機場二號客運大樓的「11 SKIES」將成為全港最大型一站式零售餐飲娛樂商業地標，其中預計明年啟用的K11 ATELIER甲級辦公大樓，已吸引本地上市大型醫療集團「醫思醫療」（02138）計劃進駐，冀借助交通樞紐及產業群聚優勢，作為發展粵港澳大灣區市場的重要據點。

醫思醫療執行董事兼常務總監李嘉豪表示，近年醫療健康與旅遊結合的「醫療旅遊」成為集團業務新增長點，故未來3至5年將重點發展大灣區市場。「區內人口逾7千萬，人均收入穩定增長，令內地居民對香港優質消費性醫療服務需求愈見殷切，封關前內地客戶佔集團總收入約3至4成。」

▲ 李嘉豪認為，11 SKIES的雙口岸地理及交通優勢，有利集團拓展更多元化的醫療旅遊商機。

疫後口岸經濟起飛 機場據點完善網絡

為配合大灣區發展策略，集團在辦公室及診所、服務中心選址方面，亦以滿足區內居民對優質醫療服務的需求為首要考慮。「我們在全港各區設服務據點，唯獨大嶼山未有，而擁有雙口岸優勢的11 SKIES正好填補這個空缺。」李嘉豪說。

雖然現時疫情導致封關，令醫療旅遊業務受影響，但李嘉豪相信疫情總會過去，而疫苗及健康碼等措施，亦為通關提供基礎。「若疫情消退，旅遊需求料將迎來爆發性增長，11 SKIES由2022年起分階段啟用，相信新據點能迎合疫後『口岸經濟』重新起飛的契機。」

▲ 11 SKIES集零售娛樂消閒、醫療健康及金融服務於一身，吸引多家財富管理及醫養業界優質租戶進駐。

11 SKIES佔機場及港珠澳大橋兩大口岸的策略性交通樞紐位置，吸納大量到港旅客，加上屯門至赤鱲角連接路通車，經深圳灣口岸前往機場減少約20分鐘車程，有利打造更多元化的口岸醫療服務旅程，包括經大橋自駕即日來回，甚至結合大嶼山其他景點的2日1夜或3日2夜醫療旅遊行程。

轉機客商機待發掘 打造金融醫養基地

在航空業擁有豐富經驗的李嘉豪更指轉機客商機有待發掘：「佔機場客量約一半的轉機客，部分會在機場逗留較長時間，未來可到11 SKIES消閒及娛樂，順道享用醫思醫療提供的一站式服務。經香港轉機的內地旅客，可把11 SKIES計劃成為旅程的其中一站。」

集團部署進駐11 SKIES，還看中不同產業之間的客戶交叉消費，所產生的協同效應。「11 SKIES讓我們可加深與保險公司合作，日後來港投保的內地客戶，可即時在口岸旁的體檢中心完成檢查。」李嘉豪相信，辦公大樓啟用後產業群聚優勢將更突出，協助集團發掘更多跨行業合作商機。

除了作為進軍內地的重要據點，11 SKIES對本地客亦有吸引力。現時經屯赤隧道及青嶼幹綫等前往機場愈見方便，李嘉豪預計更多本地家庭客會安排到11 SKIES據點使用醫療或疫苗注射服務，同時於全港最大室內娛樂區玩樂消閒，作為假日出遊好去處。

三幢主題辦公大樓 促進跨境跨產業合作

預計2022年至2025年分階段落成的11 SKIES，由新世界發展旗下K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎，其中零售餐飲部分佔地266萬平方呎，有超過800間店舖。11 SKIES擁有多項消閒娛樂賣點，包括佔地57萬平方呎的全港最大室內娛樂區，內有飛行影院、大型多媒體表演，亦將引入全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack，以及首度進駐大中華區的KidZania兒童職業體驗樂園。

此外，11 SKIES設有三幢各具主題的甲級寫字樓，由K11 ATELIER管理及營運，總樓面面積約57萬平方呎，對不同行業均具吸引力，特別是有志拓展大灣區市場的企業。其中，以醫療健康為主的大樓可方便來自機場及大橋的旅客，甫抵港便能在大樓內享用醫養服務；至於以金融為主題的大樓，則讓大灣區的企業及顧客便捷地處理個人及公司財務、保險及資產管理等事項。

航天走廊打通雙口岸

配合11 SKIES發展，機管局計劃興建「航天走廊」，提供自動駕駛運輸系統及行人通道，供公眾和旅客往來11 SKIES、大橋旅檢大樓及機場，料2024年啟用。另外，現正施工中的機場新跑道，目標於2022年投入運作；而整個三跑道系統將於2024年啟用，屆時每年可額外處理3,000萬人次客運量，為11 SKIES帶來更多來自世界各地的客源。

▲ 11 SKIES具交通樞紐地利優勢，毗連機場二號客運大樓、亞洲博覽館及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓。

（資料由客戶提供）