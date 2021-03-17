【券商點睇】白酒A股重挫現價抵買？　三角度檢視投資價值

A股勢弱，主要因一眾基金愛股遭逢重挫，以致市場信心及流動性大減。尤其以貴州茅台（滬：600519）及五糧液（深：000858）為首的白酒股，由高位插水兩成以上，使得大批投資者傷亡慘重。

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國金證券日前發表報告指，一二綫白酒龍頭仍是優質投資的資產，目前股份已步入合理的估值區間，推薦茅台、五糧液和瀘州老窖（深：000568）。該行以三個角度分析白酒的價值。業績角度，一二綫龍頭在春節旺季的銷售超預期，今年首季開門紅的確定性強，預計第二季度「需求恢復+補庫存+挺價提價」的邏輯強勁。

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資產質量角度，疫情間接促成供給側的改革，行業集中度提升加速，行業格局確定性加強，白酒龍頭的周期性弱化，消費品屬性增強。

估值角度，從歷史估值均值、市盈增長率（PEG）和參考海外奢侈品牌估值，大部分白酒龍頭已進入合理估值區間。考慮到，白酒企業自由現金流充裕，對下游有強議價權，市場門檻高，行業格局穩固，長期看，具有永續增長能力的企業理應享有估值溢價。

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記者：林衛