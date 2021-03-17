▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下UC瀏覽器遭內地下架 央視點名涉虛假醫藥廣告問題

阿里巴巴 （09988） 旗下UC瀏覽器遭內地下架。今年央視的315晚會上，在「誤導性在線醫療廣告」的專題中 、UC瀏覽器因涉及虛假醫藥廣告問題被點名。阿里巴巴股價今早變化不大，最新報221.2元。

傳監管部門要求阿里剝離媒體資產 大摩兩大理由料影響有限【下一頁】

央視報道指，在瀏覽器中搜索關鍵詞時，用戶可能會進入私立醫院的頁面，而不是公立醫院的頁面。 外電報道，包括華為、小米 （01810） 和騰訊 （00700） 在內的大多數中國應用商店都封殺了阿里巴巴旗下UC瀏覽器或者將其刪除。這種措施可能是暫時性的，是一種懲戒措施。

UC瀏覽器的研發公司回應，為此類廣告道歉並承諾將會採取改進措施。

習近平周一（15日）主持召開中央財經委員會會議，會上強調要把握平台經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，加強監管，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。會議還指出，要強化平台企業數據安全責任，金融活動要全部納入金融監管。 有分析認為，中國對網路企業的整頓才剛開始。

阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款 WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係【下一頁】

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編輯：吳敏芳