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【大灣區】內媒：深圳羅湖區擬建設大灣區免稅城

宏觀解讀 11:38 2021/03/17

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深圳羅湖已制定方案，將國貿大廈改造為「粵港澳大灣區免稅城」。（資料圖片）

內地媒體報道，深圳羅湖區日前公布的《羅湖區產業發展十四五規劃（徵求意見稿）》時，提出加快推進打造跨境消費中心，將羅湖國貿大廈改造成「「粵港澳大灣區免稅城」。

證券時報指出，深圳羅湖區日前公布《規劃》時，便提出市內免稅政策。規劃指出，羅湖擬打造跨境消費中心，加快推進「國貿免稅城」項目，建設粵港澳大灣區免稅城。積極爭取市內免稅政策落地，支持有條件的企業申請免稅品經營資格；同時利用羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸，改善口岸消費環境。

大灣區航空擬下季招聘人手稱「絕對有財力」｜【下一頁】

意見指，要依托羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸，提升口岸消費環境，重點發展海外精品優品消費、保稅展銷體驗消費、國貨精品展示等業務，建設免稅購物區，改善口岸免稅店品牌佈局。

同時，又提出加快培育發展新興金融業，支持發展科技保險、數字金融等金融科技業務，重點發展區塊鏈金融技術，開展數字貨幣研究與移動支付等新應用，推動數字人民幣國際合作，建設灣區金融科技創新高地。

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