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今日推介中興通訊 | 中手游、IGG、中國鐵建、中國財險、京東健康最新部署（立即觀看）

股市 12:54 2021/03/17

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恒生指數中午收報29000點，跌27點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中興通訊 （00763） ，另亦會分析中手游 （00302） 、IGG （00799） 、中國鐵建 （01186） 、中國財險 （02328） 及京東健康 （06618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 石鏡泉 IGG（00799） 中興通訊（00763） 中國財險（02328） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 中國鐵建（01186）

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