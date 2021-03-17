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全球首位疫苗寶寶出世 母女同有抗體

環球社會熱點 11:53 2021/03/17

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美國早已開展新冠疫苗接種計劃，前線醫護人員成為首批接種新冠疫苗群體之一。美國有女醫護於懷孕期間接種新冠疫苗，其後經母體轉移，誕下的嬰兒亦帶有新冠疫苗抗體，成為全球首位經母親接種新冠疫苗而帶新冠病毒抗體的嬰兒。

新加坡研究：孕婦染疫分娩 嬰兒自帶抗體 【下一頁】

兒科醫生吉爾貝特（Paul Gilbert） 及魯德尼克（Chad Rudnick）表示，南佛羅里達州一名女醫護於1月接種首劑Moderna疫苗，當時她懷孕36周，其後她於3星期後誕下一名健康女嬰。

研究人員分析該名女嬰臍帶血液時發現新冠病毒抗體，相信若母體接種新冠疫苗，能把病毒抗體透過胎盤傳給嬰兒。

擴大接種對象　Moderna為嬰孩測驗疫苗 【下一頁】

吉爾貝特表示，相信這是全球首宗母親接種新冠疫苗後，所誕下的嬰兒亦帶有新冠病毒抗體。二人亦強調，未來幾個月將有數以萬計的母親接種新冠疫苗，需要更多的研究確定抗體在嬰兒體內持續時間，以及需要多少抗體才能為嬰兒提供保護。

事實上，去年新加坡亦出現首名母親感染新冠病毒後，誕下的嬰兒也有抗體，懷疑由母體轉移。

責任編輯：郭麗明

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