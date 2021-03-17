【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上

摩根士丹利發表報告表示，同程藝龍(00780)股價由高位回落15%至20%，反映其首季業績差於預期；但該行相信同程藝龍是內地旅遊業復甦受惠股之一，目前內地旅遊業亦由2月份低位強勁反彈，料帶動其盈利增長，同時在未來3至4個月內可能續簽微信協議可能有助股份估值重估。該行預期同程藝龍未來60日會上升，機會率高達70%至80%，予其「增持」評級及目標價18元。

同程藝龍近期頻獲大行唱好。摩通上周亦發表報告，預期市場將關注集團農曆新年假期後恢復情況，以及與騰訊(00700) 旗下微信錢包的續訂條款，對兩方面都持樂觀態度，維持「增持」評級，目標價由19元升至20元。瑞信亦發報告指，在疫情受控下，農曆新年假期後鐵路及航空客流量已回復至2019年約80%的水平，因此相信自3月起，對被壓抑的旅遊需求感到樂觀。該行下調同程藝龍2021年度盈利預測12%，以反映首季業務疲弱，但將其目標價由18元上調至20元，維持「跑贏大市」評級。

大行對同程藝龍評級及目標價：