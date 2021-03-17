  • 26°C
香港時間 : 2021317日 (三) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿斯利康疫苗】意大利8人接種後死亡 政府強調疫苗安全

環球社會熱點 10:55 2021/03/17

分享：

多國正接種阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗，但各地相繼出現接種阿斯利康疫苗後嚴重過敏個案。意大利8人接種阿斯利康疫苗後死亡，還有4宗嚴重副作用個案。意大利當局依然表示， 阿斯利康疫苗是安全的。

意大利藥品管理局（AIFA）局長馬格里尼（Nicola Magrini）周一（15日）指，意大利有8人在接種牛津疫苗後死亡，另外有4例嚴重副作用個案。但他強調牛津疫苗是安全的，暫停使用只是出於「政治原因」（political choice）。

澳洲表明繼續接種阿斯利康疫苗 政府專家指血栓常見 【下一頁】

意大利衛生部長佩蘭扎（Roberto Speranza）周二（16日）表示，意大利暫停接種牛津疫苗的決定將「增加公眾信心」（increase citizens' confidence）。他表示，「謹慎是正確的」（right to be cautious），但認為已經接種了牛津疫苗的人，「沒有理由擔心」（no reason to worry）。

意大利周一（15日）決定暫停接種牛津疫苗，佩蘭扎表示，當發生事故後，停止並進行堅持是正確的選擇。但他有信心，經過歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）於周四（18日）發表評估結果後，意大利將會重新開始接種。

EMA強調接種阿斯利康疫苗利多於弊 血栓率不比一般病發率高 【下一頁】

迄今為止，意大利已經接種了約90萬劑牛津疫苗，不到疫苗生產商提供數量的一半。意大利有媒體指，有成千上萬的人因為當局決定暫停接種牛津疫苗，而需要延遲接種。

責任編輯：李俊儀

相關文章

英國活化紅色電話亭 變流動圖書館同博物館
2021/03/16
英國活化紅色電話亭 變流動圖書館同博物館
【阿斯利康疫苗】澳洲表明繼續接種 政府專家指血栓常見
2021/03/16
【阿斯利康疫苗】澳洲表明繼續接種 政府專家指血栓常見
美國民眾投資意欲高 補助金或難刺激消費
2021/03/16
美國民眾投資意欲高 補助金或難刺激消費
家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她
2021/03/16
家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她
【新冠疫苗】擴大接種對象　Moderna為嬰孩測驗疫苗
今日
【新冠疫苗】擴大接種對象　Moderna為嬰孩測驗疫苗
副作用 AstraZeneca（美：AZN） 過敏 牛津大學 意大利 疫苗 歐盟

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間11:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】擴大接種對象　Moderna為嬰孩測驗疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她
家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
【阿斯利康疫苗】挪威丹麥再有人死 出現血栓及腦出血
【阿斯利康疫苗】挪威丹麥再有人死 出現血栓及腦出血
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間11:00）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批