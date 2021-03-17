【阿斯利康疫苗】意大利8人接種後死亡 政府強調疫苗安全

多國正接種阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗，但各地相繼出現接種阿斯利康疫苗後嚴重過敏個案。意大利8人接種阿斯利康疫苗後死亡，還有4宗嚴重副作用個案。意大利當局依然表示， 阿斯利康疫苗是安全的。

意大利藥品管理局（AIFA）局長馬格里尼（Nicola Magrini）周一（15日）指，意大利有8人在接種牛津疫苗後死亡，另外有4例嚴重副作用個案。但他強調牛津疫苗是安全的，暫停使用只是出於「政治原因」（political choice）。

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意大利衛生部長佩蘭扎（Roberto Speranza）周二（16日）表示，意大利暫停接種牛津疫苗的決定將「增加公眾信心」（increase citizens' confidence）。他表示，「謹慎是正確的」（right to be cautious），但認為已經接種了牛津疫苗的人，「沒有理由擔心」（no reason to worry）。

意大利周一（15日）決定暫停接種牛津疫苗，佩蘭扎表示，當發生事故後，停止並進行堅持是正確的選擇。但他有信心，經過歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）於周四（18日）發表評估結果後，意大利將會重新開始接種。

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迄今為止，意大利已經接種了約90萬劑牛津疫苗，不到疫苗生產商提供數量的一半。意大利有媒體指，有成千上萬的人因為當局決定暫停接種牛津疫苗，而需要延遲接種。

責任編輯：李俊儀