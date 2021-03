【阿斯利康疫苗】意大利8人接種後死亡 政府強調疫苗安全

多國正接種阿斯利康(Astrazeneca)與牛津大學研發的新冠疫苗,但各地相繼出現接種阿斯利康疫苗後嚴重過敏個案。意大利8人接種阿斯利康疫苗後死亡,還有4宗嚴重副作用個案。意大利當局依然表示, 阿斯利康疫苗是安全的。

意大利藥品管理局(AIFA)局長馬格里尼(Nicola Magrini)周一(15日)指,意大利有8人在接種牛津疫苗後死亡,另外有4例嚴重副作用個案。但他強調牛津疫苗是安全的,暫停使用只是出於「政治原因」(political choice)。

澳洲表明繼續接種阿斯利康疫苗 政府專家指血栓常見 【下一頁】

意大利衛生部長佩蘭扎(Roberto Speranza)周二(16日)表示,意大利暫停接種牛津疫苗的決定將「增加公眾信心」(increase citizens' confidence)。他表示,「謹慎是正確的」(right to be cautious),但認為已經接種了牛津疫苗的人,「沒有理由擔心」(no reason to worry)。

意大利周一(15日)決定暫停接種牛津疫苗,佩蘭扎表示,當發生事故後,停止並進行堅持是正確的選擇。但他有信心,經過歐盟藥品管理局(European Medicines Agency,簡稱:EMA)於周四(18日)發表評估結果後,意大利將會重新開始接種。

EMA強調接種阿斯利康疫苗利多於弊 血栓率不比一般病發率高 【下一頁】

迄今為止,意大利已經接種了約90萬劑牛津疫苗,不到疫苗生產商提供數量的一半。意大利有媒體指,有成千上萬的人因為當局決定暫停接種牛津疫苗,而需要延遲接種。

責任編輯:李俊儀