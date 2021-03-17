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【提前加息？】全球最大對沖基金橋水：通脹「螺旋式」上升　聯儲局或被迫提前加息

環球政經 15:39 2021/03/17

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美國通脹預期升溫，是現時機構投資者最擔憂的風險之一。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）聯席投資總監Greg Jensen本周二（16日）表示，全球迎來一波新的通脹浪潮，將迫使聯儲局提前加息。

「鱷王」達里奧：投資債券已變得愚蠢　薦兩類投資組合【下一頁

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Jensen接受外媒訪問時指，拜登（Joe Biden）政府現時「極端」的財政刺激措施，將會推升消費者物價水平，同時威脅到股債兩市。「當通脹開始反映在市場當中，這是將開啟一個重要的長期變化，而非過度反應」，Jensen認為，經濟狀況和通脹水平的變化將超過市場及聯儲局的預期。

目前市場對於通脹的預期水平是近12年來最高，但聯儲局此前亦強調，指直至恢復完全就業前都不會加息，目前市場料本周四（18日）的議息會議上，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將會維持寬鬆的貨幣政策立場。

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編輯：李勝男

 

拜登 經濟 貨幣政策 加息 鮑威爾 達里奧 美國聯儲局 通脹 對沖基金

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