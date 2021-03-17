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【蘋果新政策】蘋果新私隱政策春季實行　傳騰訊、字節跳動已設方案繞過

科技 10:30 2021/03/17

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近日傳出字節跳動、騰訊等內地大企正測試能繞過蘋果新私隱政策的方案，繼續在未經用戶同意的情況下，追蹤蘋果用戶，投放針對性廣告。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）去年宣布更新用戶私隱和數據使用政策，在iOS 14系統新增「應用程式追蹤透明化」（ATT）功能，並會在今年春季實行。而此舉引來不少科企批評蘋果，恐重創其廣告業務。近日傳出中國科企也正推出應對方式，如「抖音」母企字節跳動（ByteDance）、騰訊等大企目前正測試能繞過蘋果新私隱政策的方案，繼續在未經用戶同意的情況下，追蹤蘋果用戶，投放針對性廣告。

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蘋果早前表示，將會導正用戶私隱和數據使用政策，新規定將詢問iPhone和iPad用戶，是否願意將個人資訊作為廣告追蹤用途，引來多間科企不滿，包括Facebook。據金融時報昨（16日）報道指，中國多間科技公司和廣告商，已正研究新方案，追踪和識別iPhone用戶，並投放廣告。

由中國官方支持、擁有2000名會員的中國廣告協會（CAA）日前推出名為「中國廣告協會互聯網廣告標識」（CAID）方案。金融時報也取得的1份供APP開發者參考的字節跳動公司指南，提及CAID方案，指若用戶的IDFA（廣告識別碼）不可用，可採用CAID來代替。

其後金融時報引述消息人士證實，兩間公司正在測試CAID。惟字節跳動和騰訊發言人均拒絕回應相關報道。中國廣告協會則表示，CAID解決方案並不反對蘋果的私隱政策，且尚未正式實施，該協會也正與蘋果進行積極溝通。

科技諮詢公司Victory Medium創辦人Zach Edwards則批評，蘋果不能在中國市場封殺所有應用程式，此舉動或觸發一系列行動，令蘋果被趕出中國。美國反壟斷學者Dina Srinivasan也表示，由於廣告涉及的利益太多，廣告商和科企都會繼續推出不同方法追踪消費者，蘋果就算調整私隱政策，也無法解決明顯的私隱問題，只有立法才能保護消費者。

2020年全球可穿戴裝置總出貨量升28.4%　蘋果市佔率達36.2%佔首位

責任編輯：曾曉汶

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