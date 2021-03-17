▲ 【通脹升溫】橋水：全球通脹升溫 聯儲局或被逼提前加息

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）聯席投資總監Greg Jensen相信，全球通脹升勢將迫使聯儲局提前加息。他接受彭博訪問時稱，美國以「極端」態度推行財政刺激政策，勢必推高消費物價，甚至威脅債券與股市。

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Jensen認為，近期債市表現只是反映通脹升勢的開始，不是過分反應，而且經濟情況及通脹將超乎聯儲局預期，局方很可能被迫提前加息。

橋水此前一直都警告債券投資者要小心通脹上升風險。去年，橋水將其投資組合「All Weather portfolio」的一部分，從政府債券轉為與通脹掛鉤的國債和黃金。

市場對通脹的預期升溫已飈升至12年來最高水平，推動10年期美債孳息率急漲。不過，聯儲局此前的經濟預測顯示，未來兩年內也不會加息。

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編輯：吳敏芳