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【通脹升溫】橋水：全球通脹升溫　聯儲局或被逼提前加息

宏觀解讀 09:54 2021/03/17

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【通脹升溫】橋水：全球通脹升溫　聯儲局或被逼提前加息

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）聯席投資總監Greg Jensen相信，全球通脹升勢將迫使聯儲局提前加息。他接受彭博訪問時稱，美國以「極端」態度推行財政刺激政策，勢必推高消費物價，甚至威脅債券與股市。

債王格羅斯：近期曾造淡美債【下一頁】

Jensen認為，近期債市表現只是反映通脹升勢的開始，不是過分反應，而且經濟情況及通脹將超乎聯儲局預期，局方很可能被迫提前加息。

橋水此前一直都警告債券投資者要小心通脹上升風險。去年，橋水將其投資組合「All Weather portfolio」的一部分，從政府債券轉為與通脹掛鉤的國債和黃金。

市場對通脹的預期升溫已飈升至12年來最高水平，推動10年期美債孳息率急漲。不過，聯儲局此前的經濟預測顯示，未來兩年內也不會加息。

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【美股美元】新債王岡拉克：美股現值被高估　美元未來兩年將大跌

編輯：吳敏芳

經濟 債券 加息 通脹 美國 黃金 國債 美國聯儲局

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