佳兆業集團於「2021中國房企綜合實力TOP500」中 連獲「運營效率10強」等四項殊榮

3月16日，由中國房地產業協會、上海易居房地產研究院中國房地產測評中心聯合主辦的「2021中國房地產開發企業綜合實力TOP500測評成果」正式發佈。憑藉高效的企業運營、公益慈善的突出貢獻以及舊改領域的領先優勢，佳兆業集團榮獲「2021中國房地產開發企業運營效率TOP10、責任地產TOP10、城市更新TOP10」等多項大獎。

▲ 中國房地產TOP500測評成果發布會現場

同時，佳兆業集團獲評「2021中國房地產開發企業綜合實力TOP500」第27位，綜合實力排名自2017年以來連續4年攀升。

「中國房地產開發企業TOP500測評」已連續開展13年，從企業規模、風險管理、盈利能力、社會責任等多方面客觀衡量企業綜合實力，發掘出優秀房企，引領行業向縱深發展。

▲ 2021中國房地產開發企業運營效率TOP10

▲ 2021中國房地產開發企業責任地產TOP10

綜合實力持續攀升 運營效率和專業賽道優勢凸顯

成立22年以來，佳兆業始終以城市綜合產業運營商的高度，踐行跨越式發展戰略，抓住了房地產行業週期，利用聚焦城市群、外延式發展、標準化產品和品牌優勢，實現快速擴張，綜合實力持續攀升。

2020年，佳兆業克服疫情影響，合約銷售金額達1,069億元(人民幣，下同)，實現業績逆勢增長。2021年新年伊始，佳兆業延續良好銷售勢頭，1-2月總合約銷售達174.69億元，同比增長160.7％，實現「開門紅」，在克而瑞2021年1-2月中國房企權益銷售排行榜中，佳兆業位居第22位。

▲ 2021中國房地產開發企業綜合實力TOP30

本次是佳兆業連續第三年入圍「運營效率TOP10」。近年來，企業內部大力實施PMO大運營體系，從「投、融、產、供、銷、回、結、存」等八方面全流程、全方位加強管控，不斷加強精細化運營水準，提質增效成果顯著。同時，佳兆業持續推動組織變革創新、提升人均效能，打造企業核心競爭力。

在城市更新賽道，佳兆業長期領跑行業，不僅具備規模優勢，而且專案轉化持續提速，給企業帶來更強的競爭力和更大的利潤空間。據了解，目前佳兆業城市更新項目平均每年貢獻約80-100萬平方米的土地儲備，集團每年約三分之一的合約銷售及結轉收入來源舊改項目。近日，隨著全國第一部城市更新地方立法在深圳正式實施，佳兆業舊改專案轉化有望進一步加速。

▲ 2021中國房地產開發企業城市更新TOP10

為美好生活賦能 責任擔當與高品質發展並行

在企業發展的同時，佳兆業始終不忘初心、積極主動承擔社會責任。截至目前，集團在教育、醫療、救災、環保等公益慈善領域資助項目超過80個，累積捐贈金額近16億元。佳兆業連續多年參與扶貧，投入超過7億元、捐建項目107個，為全國脫貧攻堅戰的全面勝利貢獻了企業力量，並將繼續接棒鄉村振興，盡己所能履行時代企業的責任與擔當。

當前，中國經濟進入新發展階段，給企業的品質增長提供巨大歷史機遇，站在新的歷史起點，佳兆業將深刻把握行業發展趨勢，實現跨越式發展向高品質發展的升級。佳兆業將繼續堅持「地產+城市更新+產業」三駕馬車協同共進，以更多元化的業務格局，更高品質的美好生活產品與服務，與城市共築美好未來。

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