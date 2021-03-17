【港股市況】恒生指數跌逾200點後倒升　中興績後升逾7%（不斷更新）

下一篇文章
【滙豐HSBC】滙豐出售法國業務只剩1潛在買家 早前傳擬以1歐元象徵式收購
美股個別發展，道指跌127點，港股今早輕微低開，恒生指數開報28992點，跌35點。恒生科技指數跌7點，報8523點。騰訊 （00700） 跌近1%；滙豐 （00005） 跌0.2%；小米 （01810） 續升0.2%；中興 （00763） 績後升逾7%。
美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】
即市走勢︰
【10：04】智勤 （09913） 破頂高見4.05元後，倒跌逾兩成，低見2.8元，成交1672萬元。
【10：01】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，美高梅 （02282） 升3%，破頂高見14.56元；澳博 （00880） 升逾2%；新濠 （00200） 升0.1%；至於永利 （01128） 跌0.4%。
【09：57】滙豐出售法國業務只剩1潛在買家 早前傳擬以1歐元象徵式收購
【09：55】ATMX中，騰訊 （00700） 率先轉升0.2%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.4%。
【09：53】微盟 （02013） 績前造好，股價升逾半成，高見21.8元。
【09：50】港股最新倒升約20點，報29049點；科指升近0.5%，報8571點。
【09：50】期指轉升約20點。
【09：49】保利協鑫 （03800） 最新轉升1%，報2.55元。
【09：47】藥明生物 （02269） 跌逾1%。藥明生物與輝瑞中國達成收購協議，將收購輝瑞中國位於杭州的先進生物藥生產基地。
【09：44】大市跌勢略為喘定，最新跌約110點，早段曾跌逾200點。
【09：42】遠大住工 （02163） 挫一成，低見16.8元。遠大住工公布撤回建議A股發行申請，而建議A股發行申請尚未經深圳證券交易所審核通過及中國證監會同意註冊。
【09：41】華眾車載 （06830） 升近15%，破頂高見2.08元。
【09：37】汽車之家 （02518） 逆市升逾1%，高見185.6元創上市後新高。
【09：35】保利協鑫 （03800） 回吐逾2%，低見2.43元。保利協鑫日前發盈警，惟昨日股價反升近一成。
【09：32】小米 （01810） 回吐，早段倒跌2%，低見25.7元。
【09：31】大市跌200點，報28827點。科指跌約1%，報8445點。
【09：30】港股開市後跌幅擴大至約120點，報28907點。
【09：29】越秀 （00123） 績後靠穩，升0.6%。
【業績│內房股】越秀地產去年核心淨利潤多賺14.6% 末期息6.3仙 全年銷售目標1122億人幣（第二版）
【09：27】恒大物業 （06666） 績後向上，股價升逾2%。
【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍不派息 料今後3年收入至少增50%（第二版）
【09：20】恒生指數開報28992點，跌35點。恒生科技指數跌7點，報8523點。騰訊 （00700） 跌近1%；滙豐 （00005） 跌0.2%；小米 （01810） 續升0.2%；中興 （00763） 績後升逾7%。
【業績│科技股】中興通訊去年少賺17% 預告首季純利大增1.3至2倍
【09：13】期指開報29050點，升96點或0.3%。
【08：50】恒指黑期升107點，報29071點；道指期貨微跌1點，報32722點。
【08：45】俄鋁 （00486） 全年股東應佔溢利7.59億美元，按年跌20.9%，經調整EBITDA為8.71億美元，按年下跌9.8%。
【08：00】英皇國際向英皇娛樂酒店出售駿景酒店等3項物業 齊派特別息
【07：45】港股ADR收報28870點，跌156點。滙豐 （00005） ADR折合報45.64元，跌0.16元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報634.01元，升3.51元或0.6%。
【07：30】美股個別發展，市場關注聯儲局的議息決議，零售數據欠佳，道指跌127點，報32825點。標指微跌0.16%，收報3962點。納指上揚11點，收報13471點。
【開市9點半】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩 今年31歲身家248億 「B站」股價曾彈7%收市僅升1.5%
港股上日市況，詳情請看【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩