【港股市況】恒生指數低開35點　中興績後升逾7%（不斷更新）

下一篇文章
【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍不派息 料今後3年收入至少增50% 早段升2%（第二版）
美股個別發展，道指跌127點，港股今早輕微低開，恒生指數開報28992點，跌35點。恒生科技指數跌7點，報8523點。騰訊 （00700） 跌近1%；滙豐 （00005） 跌0.2%；小米 （01810） 續升0.2%；中興 （00763） 績後升逾7%。
美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】
即市走勢︰
【09：37】汽車之家 （02518） 逆市升逾1%，高見185.6元創上市後新高。
【09：35】保利協鑫 （03800） 回吐逾2%，低見2.43元。保利協鑫日前發盈警，惟昨日股價反升近一成。
【09：32】小米 （01810） 回吐，早段倒跌2%，低見25.7元。
【09：31】大市跌200點，報28827點。科指跌約1%，報8445點。
【09：30】港股開市後跌幅擴大至約120點，報28907點。
【09：29】越秀 （00123） 績後靠穩，升0.6%。
【業績│內房股】越秀地產去年核心淨利潤多賺14.6% 末期息6.3仙 全年銷售目標1122億人幣（第二版）
【09：27】恒大物業 （06666） 績後向上，股價升逾2%。
【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍不派息 料今後3年收入至少增50%（第二版）
【09：20】恒生指數開報28992點，跌35點。恒生科技指數跌7點，報8523點。騰訊 （00700） 跌近1%；滙豐 （00005） 跌0.2%；小米 （01810） 續升0.2%；中興 （00763） 績後升逾7%。
【業績│科技股】中興通訊去年少賺17% 預告首季純利大增1.3至2倍
【09：13】期指開報29050點，升96點或0.3%。
【08：50】恒指黑期升107點，報29071點；道指期貨微跌1點，報32722點。
【08：45】俄鋁 （00486） 全年股東應佔溢利7.59億美元，按年跌20.9%，經調整EBITDA為8.71億美元，按年下跌9.8%。
【08：00】英皇國際向英皇娛樂酒店出售駿景酒店等3項物業 齊派特別息
【07：45】港股ADR收報28870點，跌156點。滙豐 （00005） ADR折合報45.64元，跌0.16元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報634.01元，升3.51元或0.6%。
【07：30】美股個別發展，市場關注聯儲局的議息決議，零售數據欠佳，道指跌127點，報32825點。標指微跌0.16%，收報3962點。納指上揚11點，收報13471點。
【開市9點半】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩 今年31歲身家248億 「B站」股價曾彈7%收市僅升1.5%
港股上日市況，詳情請看【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩