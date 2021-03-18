【恒指夜期+ADR】恒指夜期再升197點　阿里美股高港1.7%騰訊ADR高0.8%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局將維持資產購買計劃、3年內不加息以及調高通脹預測，儲局容忍更高的通脹，收水的憂慮減少，夜期急升197點，收報29188點，不過，債息仍高企1.65厘。資金追阿里巴巴美股，收市價較港股高1.7%，騰訊ADR收市價亦較港高，滙豐ADR高港1.3%。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 46.35 +1.3% 騰訊ADR 629.73 +0.8% 阿里巴巴美股 226.49 +1.7% 網易美股 168.12 -0.8% 京東美股 331.44 +0.7%

市場靜觀美國聯儲局議息結果，港股早段跌逾200點後一度倒升，並於29000點水平爭持。恒生指數收報29034點，升6點，成交1487億元。科指升0.5%，報8574點。中興 （00763） 績後升逾7%；保利協鑫 （03800） 回吐半成。微盟 （02013） 績前升逾7%；舜宇 （02382） 跌逾2%。恒指夜期早段跌。

中概新股計水位 折算港元 與招股價比較 招股價 百度 268.99 +6.7% 252 嗶哩嗶哩 864.62 -12.5% 988

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

港股北水走勢：

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港股收市情況：

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焦點股：多圖講解重點消息

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重點新聞：

【新股IPO】嗶哩嗶哩「B站」9626明起招股入場費19959元 集資最多247億元

【Z/Yen全球金融中心指數】香港金融中心排名升一位至第四 紐約蟬聯首位、上海第三

即市走勢︰

【03：00】夜期收報29188點，升197點。

【22：35】夜期跌61點

【21：45】夜期跌16點

【20：59】夜期跌42點

【19：39】恒指夜期跌73點，低水116點。

【19：38】新秀麗去年盈轉虧 蝕12.8億美元

【18：09】恒指夜期跌2點，報28989點，低水45點。

【18：08】【新股IPO】嗶哩嗶哩「B站」明起招股擬集資233億 招股價上限988元

【16：30】即月期指收報28991點，升37點，低水43點。

【16：10】恒生指數收報29034點，升6點，成交1487億元。科指升0.5%，報8574點。中興 （00763） 績後升逾7%；保利協鑫 （03800） 回吐半成。微盟 （02013） 績前升逾7%；舜宇 （02382） 跌逾2%。

【16：00】恒指U盤前跌10點，報29016點。

【15：55】聯易融科技本周尋求上市聆訊 集資約39億元、騰訊有份投資

【15：30】港股尾市跌約20點，報29007點；科指升0.1%，報8543點。

【15：02】嗶哩嗶哩「B站」通過聆訊 呢隻影子股偷步炒上曾升一成

【15：00】上證全日微跌0.03%；深證升1.2%；創業板指升1.2%。

【14：25】中國投融資 （01226） 午後升逾四成，高見0.54元，成交近52萬元。

【14：20】港燈債務成本下降 花旗滙證看好齊調升目標價

【14：15】大市跌幅收窄至約25點，續於29000點水平爭持上落。

【14：14】舜宇 （02382） 今日公布業績，股價績前跌逾3%，低見174.5元；至於另一手機孖寶瑞聲 （02018） 則跌0.4%。

【13：45】平安好醫生與禮來製藥達成戰略合作 探索醫藥險結合模式

【13：28】和黃醫藥未有具體再上市計劃，長和 （00001） 跌1%。

【長和旗下】和黃醫藥：香港上市暫無時間表 維持2024年扭虧目標

【13：25】永達汽車 （03669） 升近13%，破頂高見14.58元；美東汽車 （01268） 升逾4%，破頂高見36.8元。另外，潤東汽車 （01365） 升11%；中升 （00881） 升7%。

【13：18】智欣集團2187孖展錄9821萬元 超額認購2.5倍（不斷更新）

【13：16】香港電視 （01137） 逆市升逾3%，高見12.62元。

【13：12】中興 （00763） 午後升一成，高見22.35元。

【13：07】美團 （03690） 午後跌3%，低見318.6元；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾1%；阿里巴巴 （00988） 跌0.4%

【13：06】大市跌幅擴大至100點，報28922點，跌105點，科指跌0.6%，報8479點。

【13：02】世茂服務 （00873） 績後續造好，今日股價再升6%，破頂高見17.12元。

【13：01】大酒店 （00045） 績後跌近1%，報8.15元。

【13：00】港股午後初段跌約50點，恒指報28977點。

石SIR今日推介中興通訊

【12：45】藍光嘉寶 （02606） 午後停牌，股價停牌前報52.4元，升近6%，成交1.2億元。

【12：45】白花油發盈警 預期去年轉虧蝕3840萬元

【12：25】百度9888擬252元定價 較美股股價折讓3%

【12：20】大酒店去年業績「見紅」料今年繼續虧損 香港半島酒店平均房租跌42%

【12：00】恒生指數半日跌27點，報29000點，成交820億元。科指升近0.2%，報8546點。中興 （00763） 績後升9%；ATMX向下，美團 （03690） 跌2%；濠賭股跑出，銀娛 （00027） 升逾3%；微盟 （02013） 績前升5%。

【11：46】九巴獲批准加價，載通 （00062） 升逾1%，曾高見16.38元。

【九巴加價】九巴加價帶挈母公司股價 載通曾彈5%

【11：42】大市中午收市前跌近100點，恒指跌97點，報28930點；科指跌0.4%，報9095點。

【11：41】阿里巴巴旗下UC瀏覽器遭內地下架 央視點名涉虛假醫藥廣告問題

【11：37】潤啤 （00291） 升6%，高見61.9元；百威亞太 （01876） 、青啤 （00168） 升逾3%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.3%；深證升0.8%；創業板指升0.9%。

【11：24】中遠海控 （01919） 再升逾7%，高見9.63元。中遠海日前獲大摩將評級由「中性」升至「增持」，目標價維持11.88元。

【11：15】ATMX全數再轉跌，當中以美團 （03690） 跌幅擴大，跌1.6%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌約0.5%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

【11：12】大市好淡爭持，最新於29000點水平爭持。

【10：55】中興通訊 （00763） 升幅擴大至逾8%，高見22.15元，成交5.7億元。

【10：46】港股最新再轉跌約10點，29017點。

【10：43】中芯國際 （00981） 升逾2%，高見26.75元。

【中芯國際】官媒稱央企在芯片製造關鍵設備突破 中芯股價跌轉升

【10：40】大市升幅收窄至約65點，報29093點；科指升0.7%，報8593點。

【10：32】李寧 （02331） 升逾4%；安踏 （02020） 升0.2%。另外，非凡中國 （08032） 升15%。

非凡中國非全資附屬非凡中國揚州社區開發作為賣方與買方訂立購股協議，買方同意收購目標公司全部已發行股本，代價約為3.14億元人民幣。預期出售收益4670萬元。

【10：29】銀娛 （00027） 升幅擴大至半成，高見78.7元；金沙 （01928） 升逾2%，破頂高見40.55。

【10：26】快手科技 （01024） 升4%，快手科技獲招銀國際首予買入評級，目標價首予382元。

【10：22】小米 （01810） 最新轉升2%；騰訊 （00700） 近升1%；美團 （03690） 升0.2%；阿里巴巴 （09988） 升近1%。

【10：16】大市最新升逾百點，恒生指數升112點，報29140點；科指升近1%，報8612點。

【10：10】智勤 （09913） 最新瀉逾五成，低見1.42元，成交2464萬元。

【10：04】智勤 （09913） 破頂高見4.05元後，倒跌逾兩成，低見2.8元，成交1672萬元。

【10：01】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，美高梅 （02282） 升3%，破頂高見14.56元；澳博 （00880） 升逾2%；新濠 （00200） 升0.1%；至於永利 （01128） 跌0.4%。

【09：57】滙豐出售法國業務只剩1潛在買家 早前傳擬以1歐元象徵式收購

【09：55】ATMX中，騰訊 （00700） 率先轉升0.2%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.4%。

【09：53】微盟 （02013） 績前造好，股價升逾半成，高見21.8元。

【09：50】港股最新倒升約20點，報29049點；科指升近0.5%，報8571點。

【09：50】期指轉升約20點。

【09：49】保利協鑫 （03800） 最新轉升1%，報2.55元。

【09：47】藥明生物 （02269） 跌逾1%。藥明生物與輝瑞中國達成收購協議，將收購輝瑞中國位於杭州的先進生物藥生產基地。

【醫藥股】藥明生物宣佈收購輝瑞中國生物藥原液和制劑生產基地

【09：44】大市跌勢略為喘定，最新跌約110點，早段曾跌逾200點。

【09：42】遠大住工 （02163） 挫一成，低見16.8元。遠大住工公布撤回建議A股發行申請，而建議A股發行申請尚未經深圳證券交易所審核通過及中國證監會同意註冊。

【09：41】華眾車載 （06830） 升近15%，破頂高見2.08元。

【09：37】汽車之家 （02518） 逆市升逾1%，高見185.6元創上市後新高。

【09：35】保利協鑫 （03800） 回吐逾2%，低見2.43元。保利協鑫日前發盈警，惟昨日股價反升近一成。

保利協鑫（03800）投資評級及目標價（表）

【09：32】小米 （01810） 回吐，早段倒跌2%，低見25.7元。

【09：31】大市跌200點，報28827點。科指跌約1%，報8445點。

【09：30】港股開市後跌幅擴大至約120點，報28907點。

【09：29】越秀 （00123） 績後靠穩，升0.6%。

【業績│內房股】越秀地產去年核心淨利潤多賺14.6% 末期息6.3仙 全年銷售目標1122億人幣（第二版）

【09：27】恒大物業 （06666） 績後向上，股價升逾2%。

【業績│物管股】恒大物業去年多賺1.8倍不派息 料今後3年收入至少增50%（第二版）

【09：20】恒生指數開報28992點，跌35點。恒生科技指數跌7點，報8523點。騰訊 （00700） 跌近1%；滙豐 （00005） 跌0.2%；小米 （01810） 續升0.2%；中興 （00763） 績後升逾7%。

【HSBC滙豐】滙豐總行今日起關閉 直至另行通知

【業績│科技股】中興通訊去年少賺17% 預告首季純利大增1.3至2倍

【09：13】期指開報29050點，升96點或0.3%。

【08：50】恒指黑期升107點，報29071點；道指期貨微跌1點，報32722點。

【08：45】俄鋁 （00486） 全年股東應佔溢利7.59億美元，按年跌20.9%，經調整EBITDA為8.71億美元，按年下跌9.8%。

【業績】俄鋁去年淨利7.59億美元 按年少賺20.9%

【08：00】英皇國際向英皇娛樂酒店出售駿景酒店等3項物業 齊派特別息

【07：45】港股ADR收報28870點，跌156點。滙豐 （00005） ADR折合報45.64元，跌0.16元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報634.01元，升3.51元或0.6%。

【07：30】美股個別發展，市場關注聯儲局的議息決議，零售數據欠佳，道指跌127點，報32825點。標指微跌0.16%，收報3962點。納指上揚11點，收報13471點。

【開市9點半】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩 今年31歲身家248億 「B站」股價曾彈7%收市僅升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩